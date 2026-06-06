تكنولوجيا: شركة HP وسكوديريا فيراري تكشفان عن لابتوب حصري فاخر بتصميم مستوحى من السيارات الخارقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP بالتعاون مع فريق سكوديريا فيراري لسباقات فورمولا 1 بشكل رسمي عن إطلاق لابتوب فريد وإصدار محدود يحمل اسم HP Limited Edition Scuderia Ferrari Notebook وجاء هذا التعاون بعد عامين من العمل المشترك بين المصممين والمهندسين لتقديم تحفة تقنية تجمع بين عراقة التصميم الإيطالي وقوة العتاد الحديث حيث تقتصر النسخ المتاحة على 4999 وحدة فقط عالميا ويحمل كل جهاز رقما تسلسليا محفورا بدقة على أنابيب التبريد لتعزيز قيمته الحصرية كقطعة فنية نادرة لهواة الاقتناء

ويتميز اللابتوب الفاخر بهيكل مصنوع من الألومنيوم وألياف الكربون بلون أحمر ميتاليك مذهل ومستوحى من سيارات السباق يدعى Rosso Magma يمنح الجهاز عمقا بصريا ثلاثي الأبعاد ويتضمن الجزء السفلي للجهاز غطاء زجاجيا شفافا من نوع Gorilla Glass يظهر من خلاله نظام التبريد والمراوح الداخلية محاكاة لتصميم محركات سيارات فيراري المكشوفة كما تم دمج لوحة تتبع لمسية زجاجية غير مرئية تضيء عند اللمس ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية حمراء مخصصة لتقليل التشتت أثناء العمل

ويعتمد الجهاز في قوته التشغيلية على معالج إنتل الحديث Core Ultra X7 الفائق والمدمج مع بطاقة رسوميات Intel Arc المتطورة لتقديم أداء حوسبة للذكاء الاصطناعي يصل إلى 180 TOPS لتشغيل أعقد البرمجيات محليا ويضم العتاد سعة 64GB من الذاكرة العشوائبة ومساحة تخزين داخلية فائقة السرعة تبلغ 1TB من نوع SSD ويأتي اللابتوب بشاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة من نوع Tandem OLED بلس بدقة 3K ومعدل تحديث 120Hz وسطوع خارق يصل إلى 700 nits لتقديم تفاصيل بصرية مبهرة

ويحتوي اللابتوب على تشكيلة منافذ متكاملة تشمل منفذ HDMI 2.1 ومنفذي Thunderbolt 4 ومنفذ USB-C إضافي ومنفذ USB-A مع دعم تقنيات الأمان المتقدمة ونظام تشغيل Windows 11 Pro وتطرح الشركة هذا الإصدار الحصري بسعر مرتفع يبلغ 5599 دولار ويبدأ بيعه في 12 يونيو الحالي في أسواق محددة تشمل أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا عبر موقعها الرسمي ويأتي الجهاز مرفقا بحافظة جلدية فاخرة مصنعة من نفس الجلد المستخدم في سيارات فيراري وشاحن متميز عالي القدرة وطرح خيار الشاحن بشكل منفصل للمستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي