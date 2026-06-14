تكنولوجيا: موقع سامسونج في التشيك يستعرض مواصفات هاتف Galaxy A27 بالكامل قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تقارير تقنية قيام سامسونج في جمهورية التشيك بنشر صفحة المنتج الرسمية لهاتفها المنتظر Galaxy A27 5G قبل الإعلان الرسمي عنه ويكشف هذا التسريب عن مواصفات الهاتف الجديد بالكامل والذي يأتي مع شاشة جديدة ومعالج محدث برغم تراجع معيار الحماية ومقاومة الماء والغبار مقارنة بالجيل السابق ولم تكشف الصفحة الرسمية بعد عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأسعار ومواعيد التوفر الرسمية في الأسواق العالمية

ويأتي هاتف Galaxy A27 5G مع شاشة بمقاس 6.7 inch وهو نفس الحجم المتواجد في هاتف Galaxy A26 السابق ولكن الاختلاف الأبرز يكمن في التصميم حيث تخلت سامسونج تماما عن النوتش القديم الذي يأتي على شكل حرف U واستبدلته بثقب دائري صغير في منتصف الجزء العلوي مخصص للكاميرا الأمامية وتعتمد الشاشة على لوحة من نوع Super AMOLED بدقة عرض FHD+ تبلغ 1080×2340 بكسل مع دعم معدل تحديث فائق يبلغ 120Hz وطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass Victus+ لحماية الواجهة الأمامية

ويعتمد الهاتف في الأداء على رقاقة معالجة من نوع Snapdragon 6 Gen 3 ليكون بديلا لمعالج Exynos 1380 الذي كان متواجدا في الجيل الماضي وتوضح قوائم المواصفات أن الهاتف سيتوفر مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128GB قابلة للزيادة بالإضافة إلى وجود نسخة أخرى تأتي بسعة تخزين تبلغ 256GB برغم عدم تحديد حجم الرامات الخاص بها رسميا في القائمة لكن تسريبات سابقة أكدت أن الهاتف سيتاح بخيار يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا مع مساحة تخزين تبلغ 256GB لتقديم أداء مستقر

وفيما يتعلق بقدارت التصوير يحمل هاتف Galaxy A27 كاميرا أمامية بدقة 12MP بفتحة عدسة f/2.0 لالتقاط الصور الشخصية بينما تضم الواجهة الخلفية كاميرا أساسية بدقة 50MP بفتحة عدسة f/1.8 وكاميرا ثانية بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5MP بفتحة عدسة f/2.2 وعدسة ماكرو بدقة 2MP بفتحة عدسة f/2.4 وللمقارنة فإن طراز Galaxy A26 السابق كان يضم كاميرا خلفية أساسية بدقة 50MP بفتحة عدسة f/1.8 وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8MP بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا ماكرو بدقة 2MP مع كاميرا أمامية بدقة 13MP بفتحة عدسة f/2.2

وينطلق الهاتف الجديد مع واجهة تشغيل One UI 8.5 مباشرة من الصندوق وسيحصل المستخدمون على دعم لتحديثات النظام والأمان لمدة تصل إلى 6 سنوات كاملة كما يدعم الهاتف ميزة مشاركة الملفات السريعة Quick Share مع أجهزة iOS التابعة لشركة أبل ومن الغريب أن سامسونج خفضت معيار الحماية ومقاومة الماء إلى تصنيف IP64 بدلا من تصنيف IP67 الذي كان يميز هاتف Galaxy A26 وتتضمن الميزات الأخرى دعم تركيب شريحتين اتصال وتقنية Bluetooth 5.1 وشبكات اللاسلكي ثنائية النطاق Wi-Fi ويضم الهاتف بطارية بسعة 5,000mAh تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 25W حيث يمكن شحن البطارية حتى نسبة 45% في غضون 30 دقيقة فقط وسيتوفر الهاتف بخيارات ألوان تشمل الأسود والأزرق والأخضر الفاتح والوردي الفاتح ورغم عدم تأكيد الأسعار رسميا إلا أن تسريباً أخيراً أوضح أن نسخة ذاكرة عشوائية 6 جيجا مع مساحة 128GB ستتوفر بسعر 349 يورو في حين تأتي نسخة ذاكرة عشوائية 8 جيجا مع مساحة 128GB بسعر 439 يورو لتلبية تطلعات المشترين بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة الذكية وبأعلى جودة للمستعرضين