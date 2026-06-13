تكنولوجيا: عودة جهاز الألعاب المحمول Retroid Pocket 6 بخيار ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت ومساحة تخزين أقل وبنفس السعر السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ريترويد رسميا عن عودة إصدار الذاكرة العشوائية 12 جيجا لجهاز الألعاب المحمول Pocket 6 الذي يعمل بنظام أندرويد ويأتي هذا الطراز البديل الجديد مع مساحة تخزين داخلية أقل وخيارات ألوان محدودة لكنه يحتفظ بنفس السعر الرسمي للنسخة السابقة التي تم إيقاف إنتاجها لتلبية احتياجات مجتمع اللاعبين

وكانت شركة ريترويد قد أعلنت قبل بضعة أشهر عن إيقاف إنتاج النسخة المزودة بذاكرة عشوائية 12 جيجا من جهاز Pocket 6 وأرجعت الشركة السبب في ذلك الوقت إلى الارتفاع الحاد في تكاليف المكونات الأساسية وتحديدا أسعار ركائز الذاكرة ومساحات التخزين والآن تعود الشركة لتعلن عن توفير هذا الخيار مجددا للأسواق ولكن مع إجراء بعض التعديلات لتقليل تكلفة التصنيع وجاء هذا الإعلان عبر القناة الرسمية لشركة ريترويد على منصة ديسكورد وحسب المنشور فإن جهاز Pocket 6 بات متاحا مرة أخرى للمشترين بتكوين يضم ذاكرة عشوائية 12 جيجا ولكن على عكس النسخة الملغاة التي كانت تمتلك مساحة تخزين تبلغ 256 GB فإن الطراز الجديد يأتي مزودا بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 GB من نوع UFS 3.1 السريع

وبالإضافة إلى ذلك يتوفر جهاز الألعاب المحمول بتصميم واحد فقط لأزرار التحكم وهو التصميم الذي يعتمد على عصا تحكم غير متماثلة والمعروف باسم Stick Top وبالتالي إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة ذات عصا التحكم المتماثلة والمعروفة باسم D-pad Top فسيتعين عليك قبول النسخة الأقل التي تأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا وتتمثل التفاصيل المهمة الأخرى في أن إصدار ذاكرة عشوائية 12 جيجا مع مساحة 128 GB يأتي متوفرا بثلاثة ألوان فقط وهي الفضي و 16Bit والأسود ولسوء الحظ غابت ألوان البرتقالي والأرجواني الفاتح عن التشكيلة هذه المرة ويبلغ سعر النسخة الجديدة 279 دولار وهو نفس السعر تماما الذي كان مخصصا للنسخة السابقة الملغاة ذات سعة 256 GB

وفي الجانب الإيجابي أكدت ريترويد أن جهاز الألعاب متوفر حاليا في المخازن وجاهز للشحن الفوري والمباشر للعملاء مما يعني أنك لن تضطر إلى الانتظار ضمن دفعات الحجز المسبق الطويلة كما هو الحال مع الأجهزة المنافسة مثل AYN Thor وجهاز Odin 3 ويظل شراء الجهاز مقتصرا بالكامل وبشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة ريترويد لضمان أعلى كفاءة للمستعرضين والمستخدمين بكفاءة تامة تخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة