تكنولوجيا: شركة فيفو تكشف رسميا عن تفاصيل جديدة لهاتفها القابل للطي القادم X Fold 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت فيفو عن تفاصيل ومواصفات جديدة تخص هاتفها الرائد والقابل للطي القادم والمترقب إطلاقه قريبا وعلى عكس طراز X Fold 5 السابق الذي اعتمد على رقاقة معالجة من إنتاج شركة كوالكوم فإن الهاتف الجديد X Fold 6 سيعمل بواسطة معالج Dimensity 9500 Super Edition المتطور وبدأت فيفو في نشر تلميحات تشويقية حول خصائص هاتفها المنتظر وللتوضيح فإن هاتف فيفو X Fold 5 كان قد انطلق في شهر يونيو من عام 2025 مدعوما بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وبطارية بسعة 6,000mAh مع منظومة كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50MP مدعومة بتقنيات وتعديلات شركة Zeiss الشهيرة لتقديم جودة تصوير فائقة

وأكدت فيفو الآن بشكل رسمي أن هاتف فيفو X Fold 6 الجديد سيأتي مدعوما بمعالج Dimensity 9500 Super Edition ووفقا لما صرح به مدير منتجات فيفو Han Boxiao فإن إصدار السوبر المحدث سيوفر أداء معززا لوحدة المعالجة العصبية NPU مع استهلاك أقل بكثير لطاقة البطارية بالإضافة إلى قدرة الشريحة الجديدة على تقديم مستويات أداء ممتازة وأكثر سلاسة في معالجة المهام المتعددة والتنقل بين التطبيقات بكفاءة عالية

كما أكدت فيفو أيضا أن هاتفها القابل للطي X Fold 6 سيعمل بواسطة واجهة تشغيل OriginOS 6 Fold وهي واجهة مستخدم مخصصة UI تم تصميمها وتطويرها بعناية لتقديم تجربة استخدام فريدة تتناسب مع طبيعة الشاشات القابلة للطي ولم يتم الكشف عن باقي المواصفات التقنية الكاملة أو موعد الإطلاق الرسمي للهاتف حتى الآن من قبل فيفو

وفي سياق متصل أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف X Fold 6 سيحمل كاميرا أساسية خارقة بدقة 200MP وكاميرا ثانية مخصصة للتقريب البصري بدقة 50MP كما ألمحت التقارير إلى أن الهاتف سيأتي مجهزا ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7,000mAh لتتفوق بشكل واضح على سعة البطارية المتواجدة في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 المنافس والتي تبلغ سعتها 4,400mAh والمعروض حاليا بسعر 1,599 دولار ومن المتوقع والمترقب أن ينطلق هاتف فيفو X Fold 6 رسميا في الأسواق الصينية خلال شهر يونيو من عام 2026 الحالي لتوفير كفاءة تامة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة الذكية وبأعلى جودة ممكنة للمستعرضين