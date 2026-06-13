تكنولوجيا: Strava يضيف خرائط محسّنة وتنبيهات ذكية عند الخروج عن المسار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Strava عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والاستكشافية، مع التركيز على التنقل وتتبع المسارات بشكل أكثر دقة.

وتعتزم الشركة إطلاق أنماط خرائط محسّنة خلال وقت لاحق من هذا الصيف، حيث ستوفر معلومات أكثر تفصيلًا عن طبيعة المسارات، إلى جانب إبراز نقاط الاهتمام المهمة مثل مداخل المسارات ومناطق التنزه والتخييم بشكل أوضح.

كما حصل مشتركو الخدمة المدفوعة على ميزة Route Saves التي تتيح حفظ المسارات بسهولة من عدة أقسام داخل التطبيق، بما في ذلك صفحات الأنشطة وتفاصيل المسارات وأداة إنشاء المسارات.

وإضافة إلى ذلك، توفر Strava تنبيهات فورية عند الخروج عن المسار المحدد مسبقًا، ما يساعد المستخدمين على البقاء ضمن الطريق المخطط له أثناء التنقل.

ومن الميزات الجديدة أيضًا Activity Replays، التي تعرض ملخصًا متحركًا للنشاط الرياضي، حيث يعيد التطبيق رسم المسار تلقائيًا من البداية إلى النهاية داخل موجز النشاط ليتمكن الأصدقاء من متابعة الرحلة بشكل أكثر تفاعلية.

وتتوفر جميع هذه الميزات حاليًا لمشتركي Strava، باستثناء تحسينات الخرائط التي ستصل خلال الأشهر المقبلة.

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