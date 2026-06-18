تكنولوجيا: تطبيق واتساب يواصل اختبار ميزة “عرض لمرة واحدة” للرسائل النصية على نظام iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة تتيح إرسال الرسائل النصية بنظام “عرض لمرة واحدة” على أجهزة iOS، وهي خاصية تهدف إلى تعزيز الخصوصية والتحكم في المحتوى المرسل بين المستخدمين.

ووفقًا للميزة الجديدة، يتمكن المرسل من إرسال رسالة لا يمكن للمستلم قراءتها إلا مرة واحدة فقط، وبعد فتحها تختفي تلقائيًا دون إمكانية الرجوع إليها مرة أخرى. ولتفعيل هذه الخاصية، يكفي الضغط مطولًا على زر الإرسال ثم اختيار “إرسال كعرض لمرة واحدة”.

وكانت واتساب قد بدأت اختبار هذه الميزة على نظام أندرويد في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تنتقل حاليًا إلى مرحلة الاختبار الداخلي على iOS، ما يشير إلى توسّع تدريجي في طرحها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة “العرض لمرة واحدة” متاحة بالفعل للصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية، إلا أن واتساب تعمل الآن على توسيعها لتشمل الرسائل النصية أيضًا، بحيث تغطي مختلف أنواع المحتوى داخل التطبيق.

كما ستتوفر هذه الرسائل في المحادثات الفردية والجماعية، لكنها لن تكون مدعومة داخل القنوات. وحتى الآن، لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار الداخلي وليست متاحة ضمن النسخ التجريبية العامة.

وفي السياق نفسه، تختلف هذه الميزة عن خاصية أخرى تم اكتشافها سابقًا، والتي تتيح تحديد مدة زمنية لانتهاء الرسالة، بينما تعتمد الميزة الجديدة على مبدأ العرض لمرة واحدة فقط قبل الاختفاء الكامل.

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