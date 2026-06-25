تكنولوجيا: لينوفو تطلق رسميا حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad T1g Gen 9 بمواصفات خارقة وشاشة متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلتقت لينوفو بالفعل العديد من أجهزة الحاسب المحمول من سلسلة ThinkPad خلال هذا العام الحالي وكان من بينها العديد من الخيارات التي تأتي بمقاس شاشة يبلغ 16 inch بما في ذلك جهاز ThinkPad P1 Gen 9 الذي وصل في وقت سابق من هذا الشهر إلى بعض الأسواق العالمية والآن تتابع لينوفو هذا الإطلاق سريعا بتقديم حاسبها الجديد ThinkPad T1g Gen 9 كبديل ومطور للطراز الأقدم Gen 8

وفي الوقت الحالي تقوم الشركة بتقديم أحدث أجهزتها ThinkPad T1g حصريا في أسواق أستراليا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا ومع ذلك فإن قوائم مواصفات المنتج PSREF التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام تشير بوضوح إلى أن الإطلاق العالمي الكامل بات قريبا وفي غضون ذلك توفر قوائم المتاجر المبكرة من لينوفو نظرة ثاقبة ومفصلة حول التكوينات التي ستكون ملاءمة ومتاحة في بقية دول العالم وعلى سبيل المثال فإن المعالجات من فئة Core Ultra 7 356H وطراز Core Ultra 7 366H vPro وكذلك معالج Core Ultra 9 386H vPro المذكورة في وثائق PSREF ستكون قابلة للتكوين والاختيار وبالمثل تبيع لينوفو جهاز ThinkPad T1g Gen 9 مع بطاقات رسومية متطورة تشمل Nvidia GeForce RTX 5060 بسعة 8 GB وأيضا بطاقة GeForce RTX 5070 بسعة 12 GB من فئة وحدات الجرافيك laptop GPUs ومع ذلك فإن الخيار الأول متاح فقط مع معالج Core Ultra 7 356H للمستعرضين

وفي المقابل فإن بطاقة الرسوميات الجديدة GeForce RTX 5070 بسعة 12 GB تعتبر الخيار الوحيد المتاح لمعالجات Core Ultra 7 366H vPro وأيضا Core Ultra 9 386H vPro وعلاوة على ذلك يحتوي الحاسوب المحمول على بطارية ضخمة بقوة 90 Wh تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 140 W بالإضافة إلى إمكانية الاختيار بين مساحات تخزينية بحجم 1 TB أو 2 TB من نوع وحدات التخزين السريعة PCIe 4.0 أو PCIe 5.0 من فئة SSDs كما يعتبر جهاز ThinkPad T1g Gen 9 أحد أجهزة المحمول العديدة التي توفرها لينوفو مع ذاكرة عشوائية قابلة للاستبدال من قبل المستخدم من نوع LPCAMM2 RAM

ويمكن للمشترين حاليا اختيار سعة الذاكرة العشوائية لتأتي بحجم 16 جيجا أو 32 جيجا أو 64 جيجا مباشرة من المصنع وعلاوة على ذلك تتوفر ثلاثة خيارات لشاشات العرض تصل إلى لوحة فائقة من نوع 3.2K Tandem OLED والتي تجمع بين ذروة سطوع مذهلة تصل إلى 1500 nits ومعدل تحديث متغير وتكيفي يتراوح من 40 إلى 120 Hz وتبدأ الأسعار الرسمية للجهاز من 3677 دولار