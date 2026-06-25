تكنولوجيا: شركة Nothing تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Nothing Phone 4b بتصميم مبتكر ومواصفات مميزة تم تسريبها بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم الكشف رسميا عن هاتف Nothing Phone 4b الجديد في يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو المقبل حيث سيتم وضع هذا الهاتف من الفئة المتوسطة كبديل أكثر اقتصاديا وأقل تكلفة مقارنة بهاتفي Nothing Phone 4a وكذلك طراز Nothing Phone 4a Pro والمعروض بسعر 509 دولار وفي الفيديو التشويقي الجديد تكشف شركة Nothing عن تصميم الهاتف لأول مرة والذي يقلل بشكل كبير من استخدام التصميم الشفاف مقارنة بهاتف Phone 4a السابق للمستعرضين

ويأتي سطح وحدة الكاميرا المستطيلة الكبيرة بتصميم شفاف حيث دمجت شركة Nothing شريط إضاءة Glyph Bar يحتوي على خمسة مصابيح من نوع LED كبيرة فقط بدلا من سبعة ومثل السابق من المرجح أن يشير شريط LED هذا إلى الرسائل والمكالمات الواردة ويوفر استجابة بصرية للمؤقت الذاتي الخاص بالكاميرا وسيتوفر هاتف Nothing Phone 4b بخيار لون أزرق واحد على الأقل ويتميز الهاتف بإطار مسطح مصنوع من البلاستيك مع أزرار باللون الأسود وشاشة عرض تأتي مع حواف ضيقة نسبيا

ووفقا للمعلومات المسربة فإن هاتف Nothing Phone 4b سيتوفر في ثلاثة ألوان مختلفة وتكوينين للتخزين حيث يأتي الخيار الأول مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 128 GB من فئة التخزين الفلاشي أو خيار ثان يضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا مع مساحة تخزين تبلغ 256 GB ويقال إن الشركة تستخدم معالجا من نوع Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 والذي يتميز باحتوائه على أربعة أنوية أداء من نوع ARM Cortex A720 وأربعة أنوية كفاءة من نوع Cortex A520 وفي تسريبات اختبارات الأداء السابقة اقترب الهاتف بالفعل من مطابقة أداء هاتف Nothing Phone 4a الحالي

وعلى الرغم من سعره المنخفض والمتوقع فمن المنتظر أن يتضمن الهاتف شاشة عرض ممتازة بمقاس 6.7 inch من نوع لوحات AMOLED وتدعم معدل تحديث سريع يبلغ 120 Hz وكاميرا رئيسية بدقة 50MP ولم تتوفر أي تفاصيل أو خصائص حتى الآن حول الكاميرا الخلفية الثانية وتأتي البطارية بسعة تبلغ 5400 mAh وهي سعة متوسطة لتشغيل الجهاز ومن المتوقع تأكيد كافة التفاصيل المتبقية المتعلقة بالمواصفات الكاملة والأسعار الرسمية عند الإطلاق الرسمي في يوم 7 يوليو القادم