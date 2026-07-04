تكنولوجيا: نفاد هواتف OnePlus من الأسواق يمتد إلى دولة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل OnePlus إعادة هيكلة أعمالها في عدد من الأسواق، وسط مؤشرات جديدة توحي بتراجع حضور العلامة التجارية في المملكة المتحدة.

وكشف تقرير جديد أن معظم أجهزة OnePlus أصبحت غير متوفرة على المتجر الرسمي للشركة في بريطانيا، بما في ذلك هواتف OnePlus 15 وOnePlus 15R، إلى جانب الأجهزة اللوحية Pad 3 وPad Go 2.

ولم يقتصر الأمر على الهواتف والأجهزة اللوحية، إذ نفدت أيضًا جميع ساعات OnePlus الذكية، بالإضافة إلى تشكيلة سماعاتها اللاسلكية.

ورغم استمرار ظهور بعض أجهزة OnePlus على متجر Amazon UK، فإنها تُعد على الأرجح من المخزون المتبقي لدى المتاجر.

وفي الولايات المتحدة، رصد تقرير آخر توفر كميات محدودة فقط من هاتفي OnePlus 15 وOnePlus 15R، مع اقتصار الخيارات على لون واحد وسعة واحدة للذاكرة والتخزين.

كما توقفت سلسلة متاجر Best Buy عن بيع أجهزة OnePlus بالكامل، بينما يواصل Amazon US طرح عدد محدود من الأجهزة المتبقية.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير سابقة أشارت إلى أن OnePlus بدأت توجيه بعض العملاء في أوروبا نحو شراء أجهزة Oppo، في خطوة تعكس استمرار إعادة تنظيم أعمال العلامتين في عدة أسواق.

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