تكنولوجيا: تقرير: سلسلة Xiaomi 18 ستكون أول الهواتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد أن سلسلة Xiaomi 18 ستكون أول الهواتف التي تصل إلى الأسواق بمعالجات Snapdragon 8 Elite Gen 6 الجديدة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عنها خلال مؤتمر Snapdragon Summit المقرر بين 22 و24 سبتمبر.

وبحسب التقرير، تستعد Xiaomi وvivo وOppo لإطلاق هواتفها الرائدة خلال الشهر نفسه، إلا أن Xiaomi ستكون أول من يطرح هواتف مزودة بالجيل الجديد من معالجات كوالكوم.

ومن المتوقع أن تضم السلسلة ثلاثة هواتف، هي Xiaomi 18 وXiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max.

وسيأتي Xiaomi 18 Pro Max بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما تعتمد على مستشعر LOFIC بقياس 1/1.28 بوصة، بينما يُشاع أن Xiaomi 18 Pro سيحصل على شاشة خلفية أكبر، مع احتمال دعمه لميزة Privacy Display.

أما Xiaomi 18، فسيأتي بشاشة قياس 6.4 بوصة وبطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير.

وفيما يتعلق بالمعالجات، تشير التسريبات إلى أن Qualcomm ستقدم معالجي Snapdragon 8 Elite Gen 6 وSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، وكلاهما سيُصنع بدقة 2 نانومتر، مع معمارية جديدة لأنوية Oryon.

وسيضم الإصدار القياسي معالجًا رسوميًا Adreno 845 مع ذاكرة رسومية مدمجة بسعة 12 ميجابايت، بينما سيحصل إصدار Pro على معالج Adreno 850 مع ذاكرة رسومية أكبر تبلغ 18 ميجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة LLC بسعة 8 ميجابايت.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع سعر معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، الذي قد يصل إلى نحو 300 دولار، سيكون السبب وراء اقتصاره على هاتف Xiaomi 18 Pro Max وربما Xiaomi 18 Ultra مستقبلًا، في حين سيعتمد كل من Xiaomi 18 وXiaomi 18 Pro على الإصدار القياسي من المعالج.

ومن المتوقع أن تكشف شاومي عن هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max خلال سبتمبر ليحملا لقب أول الهواتف المزودة بمعالجات Snapdragon 8 Elite Gen 6، بينما سيصل Xiaomi 18 إلى الأسواق خلال أكتوبر.

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