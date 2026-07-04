تكنولوجيا: HMD تكشف عن أربعة هواتف Nokia جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD عن أربعة هواتف جديدة تحمل علامة Nokia، مؤكدة استمرارها في دعم فئة الهواتف التقليدية، مع إضافة تقنيات ذكاء اصطناعي لأول مرة إلى هذه السلسلة.

وتضم التشكيلة الجديدة هواتف Nokia 200 4G وNokia 210 4G وNokia 215 4G الإصدار الثاني وNokia 235 4G الإصدار الثاني، وجميعها مزودة بمساعد ذكي يعمل مباشرة على الجهاز، ويمكن الوصول إليه عبر زر AI المخصص الموجود في منتصف لوحة التحكم.

ويعتمد المساعد الذكي على منصة Sikey AI، ويتيح للمستخدمين طرح الأسئلة وتنفيذ بعض وظائف الهاتف باستخدام الأوامر الصوتية.

ووفقًا لصفحات المواصفات الرسمية، ستكون خدمات الذكاء الاصطناعي مجانية لمدة 180 يومًا، وبعدها سيتطلب استخدامها اشتراكًا مدفوعًا، مع ضرورة امتلاك هاتف ذكي لإتمام عملية الاشتراك.

كما تدعم الهواتف الجديدة ميزة Xpress Chat لإجراء مكالمات الفيديو، اعتمادًا على كاميرات VGA المدمجة.

ويأتي هاتفا Nokia 210 4G وNokia 215 4G بشاشة قياس 2.4 بوصة بدقة QVGA، بينما يحصل Nokia 200 4G وNokia 235 4G على شاشة IPS أكبر بقياس 2.8 بوصة مع الدقة نفسها.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم Nokia 200 4G وNokia 235 4G كاميرا خلفية، بينما يوفر الأخير مستشعرًا بدقة 2 ميجابكسل.

وتعمل جميع الهواتف بنظام S30+، وتضم بطارية بسعة 1450 مللي أمبير، مع دعم Bluetooth 5.0، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وراديو FM، ومنفذ USB-C للشحن.

ولم تكشف HMD حتى الآن عن الأسعار أو موعد طرح الهواتف في الأسواق.

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