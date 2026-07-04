تكنولوجيا: تطبيق Instagram Edits يضيف التعليقات الثنائية اللغة وقوالب جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت منصة إنستغرام مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيق تحرير الفيديو Instagram Edits، الذي أطلقته مطلع العام الماضي كمنافس لتطبيق CapCut.

وتأتي أبرز الإضافات مع دعم التعليقات الثنائية اللغة، إذ أصبح التطبيق قادرًا على ترجمة التعليقات تلقائيًا إلى لغة ثانية، لتسهيل الوصول إلى جمهور أوسع.

وتدعم الميزة حاليًا عدة لغات، تشمل الإنجليزية والإندونيسية والروسية والبرتغالية والإسبانية والهندية والكورية والبنغالية والألمانية والإيطالية والتايلاندية والفرنسية واليابانية، إلى جانب لغتي الغوجاراتية والكانادا.

كما وسعت إنستغرام إمكانات القوالب داخل التطبيق، إذ أصبح بالإمكان إنشاء قوالب أكثر تطورًا مع دعم إضافة الطبقات (Overlays)، بالإضافة إلى إمكانية تثبيت مقاطع فيديو محددة داخل المشروع لمنع تعديلها أثناء التحرير.

وأخيرًا، أضاف التحديث مجموعة جديدة من المؤثرات الصوتية المستوحاة من أجواء فصل الصيف.

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