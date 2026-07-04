تكنولوجيا: تقرير: أبل توقف تطوير سماعات AirPods Ultra مؤقتًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد أن أبل أوقفت مؤقتًا تطوير سماعات AirPods Ultra، وهي الفئة التي ترددت شائعات حولها خلال الفترة الماضية، وكان من المتوقع أن تأتي مزودة بكاميرات لدعم مزايا Siri الذكية.

وبحسب التسريبات، كانت الشركة تخطط لطرح هذه السماعات في أواخر عام 2027، إلا أن أحد المسربين على منصة X أشار إلى أن عملية التطوير توقفت في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، لا يعني تعليق التطوير بالضرورة إلغاء المشروع، إذ قد تتمكن أبل من استئناف العمل عليه لاحقًا والانتهاء منه ضمن الجدول الزمني المتوقع، إذا قررت إعادة إدراجه ضمن خططها المستقبلية.

وحتى الآن، لا تزال السماعات في مرحلة غير واضحة، دون أي تأكيد رسمي بشأن مصيرها.

وكانت الشائعات تشير إلى أن الكاميرات المدمجة لن تُستخدم لالتقاط الصور، بل لمساعدة Siri على فهم ما يحيط بالمستخدم والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأشياء الموجودة أمامه، وهو ما يثير احتمال أن يكون تعليق المشروع مرتبطًا بالتحديات التي تواجه تطوير قدرات Siri في هذا المجال.

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