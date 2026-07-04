تكنولوجيا: المحكمة الأوروبية العليا تؤيد غرامة 4.1 مليار يورو ضد جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خسرت جوجل آخر محاولة للاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، لتُؤيد المحكمة الغرامة البالغة 4.1 مليار يورو التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بسبب ممارسات احتكارية مرتبطة بنظام اندرويد.

وجاء هذا الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، ليكون الفرصة الأخيرة أمام جوجل لإلغاء أو تخفيف العقوبة.

وتعود القضية إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية بلغت 4.34 مليار يورو، قبل أن تُخفض لاحقًا إلى 4.1 مليار يورو في عام 2022.

ورأت المفوضية أن جوجل استغلت هيمنة نظام اندرويد في سوق الهواتف الذكية، من خلال إلزام الشركات المصنعة بتثبيت تطبيقات Google Search ومتصفح Chrome ومتجر Play Store مسبقًا على أجهزتها.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، ساهمت هذه الممارسات في منح خدمات جوجل أفضلية غير عادلة، وأعاقت المنافسين من محركات البحث ومتصفحات الإنترنت ومنصات اندرويد البديلة عن المنافسة بشكل متكافئ.

في المقابل، تؤكد جوجل أن القرار لا يعكس حجم استثماراتها في تطوير اندرويد كنظام مفتوح ومجاني ومتوافق مع مختلف الأجهزة، وقدمت عدة طعون خلال السنوات الماضية، إلا أن المحكمة الأوروبية العليا أيدت في النهاية الغرامة المعدلة البالغة 4.1 مليار يورو.

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