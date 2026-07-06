تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل هاتف iPhone Air 2 القادم بكاميرا مزدوجة ومعالج Apple A20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التقارير التقنية الجديدة أن هاتف أبل القادم كخلفية للإصدار الأول من سلسلة iPhone Air سيأتي قريبا مزودا بكاميرا ثانية وهو الأمر الذي أشار إليه سابقا محللوا شبكة Bloomberg قبل بضعة أسابيع ولذلك لم يكن مفاجئا أن يقوم YouTuber المعروف John Prosser باستعراض تصميم هاتف iPhone Air 2 بكاميرتين في أحدث مقطع فيديو له ووفقا للمسرب فإن تصميم هاتف أبل النحيف القادم لم يستقر بشكل نهائي بعد ولكن باستثناء إضافة كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 48-megapixel فمن غير المتوقع أن يتغير التصميم كثيرا

وتعتبر المواصفات الأخرى المذكورة خلال مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي ثماني دقائق منطقية للغاية حيث يقدم الهاتف هيكلا نحيفا للغاية بسمك 5.6 mm فقط ومن المتوقع الاستمرار في الاعتماد على سبائك معدن Titanium القوية في التصنيع على عكس هواتف iPhone 18 Pro وأيضا iPhone 18 Pro Max ولن يصبح الهاتف أكثر سمكا على الرغم من التوقعات التي تشير إلى احتوائه على بطارية أكبر وإضافة الكاميرا الثانية بجانب تزويده بمعالج جديد من فئة Apple A20 Pro المصنع بدقة 2nm المتطورة والتي ستساعد بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة

ووفقا لما ذكره المسرب سيتضمن هاتف iPhone Air 2 كاميرا Face ID أصغر حجما مما يساهم في تقليل مساحة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island ويفسح المجال لإضافة الكاميرا الجديدة وبالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية المعتادة مثل Space Black و Cloud White وأيضا Light Gold يتوقع Prosser وصول لون جديد تماما وهو اللون الخزامي Lavender ليحل محل خيار اللون الأزرق السماوي الحالي Sky Blue ولكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في الفيديو هو تخمين Prosser بأن طرازات هواتف iPhone الأساسية المستقبلية سيتم استبدالها بالكامل بالطراز النحيف من فئة iPhone Air

وبالنسبة للمسرب فإنه من المنطقي جدا أن تكتفي أبل مستقبلا بتقديم هواتف iPhone Pro والهاتف القابل للطي المتطور iPhone Ultra جنبا إلى جنب مع هاتف أيفون القياسي الذي قد يعتمد على تصميم نحيف مستوحى من هاتف iPhone Air 2 المستقبلي وبالطبع لا يزال من غير الواضح تماما متى أو ما إذا كان هذا سيحدث بالفعل وبمجرد أن يتبنى هاتف iPhone Air كافة الميزات المتواجدة في الهواتف العادية فإن الموديلات الأكثر سمكا قد تصبح زائدة عن الحاجة ولن يحدث هذا قبل عام 2028 على أقرب تقدير وفي كل الأحوال لا يتوقع إطلاق هاتف iPhone Air 2 قبل أوائل عام 2027 القادم ليكون مع طرازي iPhone 18 وأيضا iPhone 18e لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين