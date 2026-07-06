تكنولوجيا: شركة Beelink تطلق كمبيوتر مصغر جديدا EQi Intel Wildcat Lake بتكلفة اقتصادية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التقارير الجديدة عن إطلاق شركة Beelink لحاسوبها المكتبي المصغر الجديد EQi Intel Wildcat Lake والذي يأتي كخيار اقتصادي ومناسب تماما للمستخدمين الذين يحتاجون إلى نظام حوسبة قادر على التعامل مع المهام الأساسية وأعباء العمل المتوسطة ويتم تشغيل هذا الجهاز بواسطة معالج من نوع Intel Core 3 304 وهو المعالج الافتتاحي والأساسي ضمن هذه السلسلة الجديدة ويعتبر هذا المعالج هو نفس شريحة Wildcat Lake التي تدير بعض الأجهزة المنافسة لحواسب MacBook Neo الاقتصادية ومن المثير للاهتمام أن شركة Beelink قامت بإقران هذا المعالج بمساحة تخزين مدمجة من فئة الهواتف المحمولة حيث يشحن الكمبيوتر المصغر مزودا بسعة 512 جيجا من ذاكرة الفلاش فئة UFS 3.1 وللتوضيح فإن ذاكرة UFS 3.1 تعد أسرع بكثير من ذاكرات eMMC التقليدية ولكنها أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بأقراص NVMe SSDs التي تأتي بها معظم الحواسب المصغرة وتصل سرعتها النظرية القصوى إلى نحو 2.1 GB/s مما يجعلها قريبة جدا من معيار PCIe 4.0 x1

والجانب الإيجابي هو أن المستخدمين لن يكونوا مقيدين بهذه الذاكرة البطيئة بشكل دائم حيث يحتوي الجهاز على فتحتين من نوع M.2 مخصصتين لتركيب أقراص SSD إضافية وبالطبع تدعم فتحة واحدة منهما فقط سرعات معيار PCIe 4.0 x2 بينما تصل الفتحة الأخرى إلى حد أقصى لنطاق العرض الترددي فئة x1 ومن الجدير بالذكر أيضاً أن كل فتحة يمكنها استيعاب قرص تخزين يصل حجمه إلى سعة 4TB ويبلغ سعر قرص التخزين Samsung 990 Pro SSD بحجم 2TB حاليا نحو 369.99 دولار ومن المزايا الجيدة الأخرى في التكوينات المتوسطة والعالية لهذا الكمبيوتر المصغر هو دعمها لذاكرات DDR5 RAM مما يتيح إمكانية استبدال وترقية الذاكرة التي يأتي بها الجهاز عند الحاجة وعلى الجانب الآخر تأتي النسخة الافتتاحية والأساسية مزودة بذاكرة مثبتة وملحومة من نوع LPDDR5 RAM

ورغم أن الجهاز يتميز بهيكل مدمج وصغير الحجم إلا أنه يوفر تشكيلة غنية وواسعة من منافذ الاتصال وتتضمن هذه المنافذ منفذين من نوع Thunderbolt 4 ومنفذ USB Type-C بسرعة 10Gbps ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ومنفذ شبكة 2.5G LAN وآخر من فئة 10G LAN بالإضافة إلى منفذين من نوع USB 2.0 Type-A ومنفذ HDMI يدعم إخراج الفيديو بدقة 4K 60Hz ومنفذ صوتي بمقاس 3.5mm وتشمل الخصائص البارزة الأخرى لهذا الحاسوب الاقتصادي تقنيات WiFi 6 وأيضا Bluetooth 5.2 ووحدة طاقة مدمجة بقدرة 85W PSU ونظام تبريد هادئ للغاية وبدأت Beelink حاليا في قبول طلبات الحجز المسبق للجهاز حيث تكلف النسخة المزودة بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا نحو 509 دولار وتتوفر النسخة التي تأتي بذاكرة سعة 24 جيجا بسعر 659 دولار بينما تبلغ تكلفة نسخة 32 جيجا حوالي 739 دولار وتأتي جميع هذه الإصدارات مجهزة بمساحة تخزين مدمجة سعة 512 جيجا من فئة UFS 3.1 لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين