تكنولوجيا: شاومي تنهي رسميا الدعم البرمجي لمجموعة جديدة من هواتفها وسلسلة طرازات Poco وأيضا Redmi في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن إيقاف الدعم البرمجي بشكل كامل لعدد من هواتفها الشهيرة من الفئتين الرائدة والمتوسطة وقامت الشركة بضم سلسلة هواتف Xiaomi 12 وسلسلة Poco X5 بالإضافة إلى طرازات مختارة من هواتف Redmi إلى القائمة الرسمية للأجهزة التي انتهت فترة دعمها والمعروفة باسم EOL وهذا يعني أن هذه الأجهزة لن تتلقى بعد الآن أي تحديثات لنظام التشغيل Android أو واجهة الاستخدام HyperOS ولن تحصل على أي ميزات جديدة أو إصلاحات للأخطاء البرمجية أو حتى الرقع الأمنية المستقبلية

و كانت بعض هذه الأجهزة قد توقفت بالفعل عن تلقي تحديثات نظام التشغيل الرئيسية في وقت سابق وفقا لسياسة التحديثات الموعودة من شاومي ورغم أن الهواتف ستستمر في العمل بشكل طبيعي واعتيادي إلا أنه من غير المرجح أن تقوم شاومي بإصلاح أي ثغرات أمنية مكتشفة حديثا أو تقديم أي تحسينات في الأداء العام مما يجعل الترقية إلى هواتف أحدث خيارا مطروحا وضروريا إذا كان جهازك متواجدا ضمن القائمة المعلنة

وبالحديث عن الهواتف المشمولة فقد ضمت الإضافات الأخيرة طرازات Xiaomi 12 وأيضا Xiaomi 12 Pro والنسخة الحصرية لأسواق الصين Xiaomi 12S Ultra إلى جانب الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 6 وأيضا Xiaomi Pad 6 Pro المخصصة للسوق الصيني كما أنهت الشركة الدعم عن النسخ الإقليمية لكل من هاتف Poco X5 5G في تركيا وهاتف POCO X5 Pro 5G في إندونيسيا وشمل القرار طرازات من عائلة Redmi تتضمن Redmi Note 12T Pro وهاتف Redmi K60E الموجهين للصين وهاتف Redmi 10 5G المخصص للمنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA

ومن الجدير بالذكر أن إيقاف الدعم عن هواتف Xiaomi 12 وأيضا Xiaomi 12 Pro يشمل النسخ العالمية المطروحة في مختلف الدول بالإضافة إلى العديد من المتغيرات والإصدارات الإقليمية الأخرى وتتيح الشركة للمستخدمين مراجعة القائمة الكاملة والنهائية لكافة الأجهزة المتأثرة بهذا القرار عبر زيارة الصفحة الرسمية لإنهاء الدعم التابعة شاومي