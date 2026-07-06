تكنولوجيا: تسريبات توثق زيادة سعات بطاريات هواتف iPhone 18 Pro وأيضا iPhone 18 Pro Max القادمة عبر شهادات رسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت في الأيام الأخيرة تلميحات قوية حول أحجام البطاريات الخاصة بهواتف iPhone 18 Pro وأيضا iPhone 18 Pro Max المنتظرة ولكن الآن أصبح لدينا تأكيد رسمي ومكتوب من واقع قاعدة بيانات هيئة التوثيق الصينية 3C وقبل حوالي شهرين من موعد الإطلاق المتوقع لسلسلة هواتف آبل الجديدة في شهر سبتمبر تم تأكيد أربعة أحجام مختلفة للبطاريات لجيل هواتف iPhone 18 Pro وفقا لما نشره المسربين

وبالنسبة لهاتف iPhone 18 Pro القياسي كشفت البيانات أن النسخة الصينية والتي ستكون على الأرجح النسخة العالمية المجهزة بمنفذ شريحة اتصال SIM card ستأتي مع بطارية بسعة 4056 mAh مقارنة بسعة 3988 mAh في طراز iPhone 17 Pro السابق مما يمثل زيادة طفيفة تبلغ 1.71% أما بالنسبة للطراز المخصص لأسواق امريكا والذي يعمل بتقنية الشريحة الإلكترونية فقط eSIM فقد ارتفعت سعة البطارية فيه من 4252 mAh لتصل إلى 4288 mAh وهو ما يعادل زيادة بنسبة 0.85%

أما بالنسبة للطراز الأكبر والأقوى وهو هاتف iPhone 18 Pro Max الذي يأتي بشاشة مقاس 6.9 بوصة فإن أبل ستستخدم بطارية ضخمة بسعة 5391 mAh للنسخة الصينية المزودة بشريحة اتصال SIM card ومن المتوقع أن تنطبق هذه القيمة على الهواتف الموجهة لأسواق أوروبا والمناطق العالمية الأخرى وعند مقارنتها ببطارية هاتف iPhone 17 Pro Max السابق التي كانت تأتي بسعة 4823 mAh فإن هذا يمثل قفزة قوية وزيادة محترمة بنسبة 11.78% وفي المقابل سيحصل طراز امريكا الذي يأتي بدون منفذ شريحة تقليدي على بطارية بسعة 5567 mAh مقارنة بسعة 5088 mAh في طراز العام الماضي بزيادة تصل إلى 9.41%

ومن المعروف للجميع أن أبل لا تقوم تقليديا بإدراج سعات البطاريات بالأرقام الدقيقة بشكل رسمي في المواصفات وتكتفي بدلا من ذلك بذكر أوقات التشغيل المتوقعة في أوراق البيانات الفنية وسيتم تأكيد هذه الأحجام والقدرات الحقيقية للبطاريات بشكل قاطع عبر عمليات تفكيك الهواتف teardowns التي تلي مرحلة الإطلاق الرسمي مباشرة