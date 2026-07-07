تكنولوجيا: شركة Alldocube تطلق نسخة جديدة تدعم شبكات 4G من جهازها اللوحي iPlay 70 Max Pro بنظام تشغيل أحدث وشحن أبطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة Alldocube بطراز جديد ينضم إلى سلسلة أجهزتها اللوحية من فئة iPlay 70 ويحمل التابلت الجديد اسم iPlay 70 Max Pro وهو نفس الاسم الخاص بالطراز الذي تم الإعلان عنه في شهر نوفمبر الماضي في أسواق اليابان ومع ذلك وعلى عكس الإصدار الأول الذي يحتوي على مودم يدعم شبكات 5G فإن هذا المتغير الجديد يأتي مع معالج جديد يدعم شبكات 4G ولتجنب أي ارتباك سنقوم بإضافة لاحقة 4G إلى اسم الطراز الجديد

ويتميز جهاز iPlay 70 Max Pro 4G باحتوائه على شاشة عرض بمقاس 13 inch من نوع لوحات IPS وبدقة وضوح تصل إلى 2560×1600 وتوضح ورقة المواصفات الفنية أن الشاشة تأتي متوافقة مع معيار Widevine L1 مما يتيح لك بث العروض والأفلام من منصات مثل Netflix بدقة عالية كما وتدعم الشاشة مستوى سطوع يصل إلى 400 nits ومثل نسخة 5G فإنها توفر الدعم الكامل لاستخدام القلم الذكي

ويعتمد الجهاز اللوحي الجديد في الأداء على معالج من نوع Unisoc T7300 والتي صرحت الشركة بأنه يقدم أداء أفضل بنسبة 20% مقارنة بمعالج MediaTek Helio G99 ويأتي التابلت مزودا بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا مع مساحة تخزين داخلية بحجم 128 جيجا من فئة UFS 2.2 ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD لإضافة مساحة إضافية تصل إلى 1TB ويضم الجزء الخلفي من تابلت iPlay 70 Max Pro 4G كاميرا بدقة 13MP مع فلاش LED وهي نفس الكاميرا المتواجدة في طراز 5G ولكن بدلا من الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8MP اختارت الشركة مستشعرا بدقة 5MP لطراز 4G

وتحتوي النسخة الجديدة iPlay 70 Max Pro على أربعة مكبرات صوت ومضخم صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي AI وتقنيات اتصال تشمل Bluetooth 5.4 وأيضا Wi-Fi 6 ونظام GPS وميزة التعرف على الوجه Face Unlock كما ويدعم تشغيل شريحتين اتصال dual SIM على الرغم من أن فتحة الشريحة الثانية تعمل أيضا كمنفذ لبطاقة microSD وعلى الجانب الآخر يأتي طراز 5G مع ثمانية مكبرات صوت وتقنيات Bluetooth 5.0 وأيضا Wi-Fi 5

ويحمل كلا الجهازين اللوحيين بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 10000mAh ولكن في حين أن طراز 5G يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33W وفئة PD فإن طراز 4G الجديد يدعم الشحن السريع بقدرة 30W ولكنه يأتي مرفقا في العلبة مع شاحن بقوة 20W فقط ويعمل جهاز iPlay 70 Max Pro 4G بنظام التشغيل الأحدث Alldocube OS 5.0L المبني على نظام Android 16 بينما تم شحن نسخة 5G بنظام Alldocube OS 4.0L القائم على نظام Android 15

ويتوفر تابلت Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G للشراء الفوري حاليا في أسواق اليابان بسعر يبلغ $216 أو 189 يورو وكان طراز 5G من الجهاز اللوحي يكلف $185 أو 162 يورو عند إطلاقه لأول مرة ولكنه يباع الآن بسعر $209 أو 183 يورو

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