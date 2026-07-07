تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max بتصميم جديد كلياً وبطارية كبيرة وكاميرا بدقة 200 MP في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت الشائعات إلى أن سلسلة هواتف Xiaomi Redmi Note 17 سيتم الكشف عنها رسميا في الشهر الحالي مع تقديم ترقيات ومزايا رئيسية ضخمة والآن نشرت الموقع صورتين مسربتين توضحان التصميم الجديد والمبتكر تماما لهذه الهواتف التي تنتمي للفئة المتوسطة وبينما لا يزال هاتف Redmi Note 15 الحالي يتميز بشاشة منحنية من الجانبين الأيمن والأيسر مع وحدة كاميرا مربعة الشكل ومستديرة الحواف بشكل مكثف فإن هاتف Redmi Note 17 Pro Max القادم يأتي مجهزا بتصميم أكثر عصرية وحداثة يعتمد على وحدة كاميرات مستطيلة وصغيرة الحجم وشاشة عرض مسطحة تماما وتلمح خطوط الهوائي المرئية إلى أن الطراز الأعلى في السلسلة سيأتي مجهزا بإطار متين مصنوع من المعدن ويبرز هذا التصميم بقوة أمام الهواتف المنافسة بفضل الألوان الجذابة والملفتة للنظر للوحة الخلفية

ويبدو أن شاومي قررت تخطي سلسلة هواتف Redmi Note 16 بالكامل والانتقال مباشرة إلى سلسلة Redmi Note 17 التي تشير التقارير إلى قدومها بترقيات هائلة حيث سيجمع هاتف Redmi Note 17 القياسي بين شاشة عرض كبيرة بمقاس 6.83 inch ومعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 وكاميرا رئيسية بدقة 50 MP بالإضافة إلى بطارية ضخمة جدا تصل سعتها إلى 9000 mAh مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 watt

وعلى الجانب الآخر سيأتي طراز Redmi Note 17 Pro مجهزا بمعالج حديث من فئة Snapdragon 6 Gen 5 ليوفر أداء قويا وسلسا مع دعم ميزة الشحن السلكي السريع بقوة تصل إلى 100 watt ومن المتوقع أن يقدم الهاتف الرائد في هذه السلسلة وهو طراز Redmi Note 17 Pro Max ثلاثة مزايا رئيسية خارقة وتفوقا واضحا مقارنة بفئة البرو وتشمل هذه المزايا كاميرا رئيسية استثنائية بدقة 200 MP وبطارية هي الأضخم بسعة تبلغ 10100 mAh ومعالج أكثر سرعة وقوة من نوع MediaTek Dimensity 7500 المعتمد على معمارية ARM

وعند مقارنة هذه الإصدارات الجديدة بسلسلة هواتف Redmi Note 15 السابقة يتضح أن الموديلات المنتظرة تركز بشكل أساسي على تقديم أجيال حديثة ومتطورة من المعالجات القوية وبطاريات ذات سعات ضخمة للغاية لتلبية تطلعات المستخدمين للمستعرضين لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين