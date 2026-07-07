تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز الكمبيوتر المصغر الجديد Yoga Mini i Gen 11 بذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا ومعالجات Intel Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن حاسوبها المكتبي المصغر الجديد Yoga Mini i Gen 11 خلال فعاليات معرض CES 2026 حيث تم توفير الجهاز عند الإطلاق بخيارين من معالجات Intel Panther Lake المتطورة ويعتبر معالج Core Ultra X7 358H هو الخيار الأقوى والأعلى أداء ضمن هذه السلسلة حيث يأتي مقترنا بمعالج رسوميات مدمج قوي وقادر من فئة Intel Arc B390 iGPU

وكان هذا التكوين العالي متوفرا في البداية مع ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 32 جيجا ولكن في شهر مايو قدمت الشركة تكوينا جديدا ومحدثا يمنح المستخدمين ذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ سعتها 64 جيجا وبات هذا الإصدار متاحا الآن للشراء بشكل رسمي في الأسواق الصينية ويأتي مجهزا بقرص تخزين داخلي بحجم 1TB من فئة PCIe 4.0 SSD وحددت الشركة سعر الإطلاق بنحو 2651 دولار

ومع توفير هذا التكوين الضخم بذاكرة 64 جيجا يصبح كمبيوتر Lenovo Yoga المصغر خيارا أفضل بكثير للمستخدمين والمحترفين الذين يرغبون في تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي المحلية AI مباشرة على النظام وباستثناء ترقية الذاكرة تظل بقية المواصفات التقنية متطابقة تماما مع التكوينات الأخرى بما في ذلك الهيكل المدمج والصغير للغاية الذي يأتي بحجم 0.65 لتر ويصل وزنه إلى حوالي 600 جرام فقط

ورغم أن الكمبيوتر المصغر يأتي بحجم صغير جدا إلا أنه يوفر تشكيلة جيدة ومتنوعة من منافذ الاتصال وتحديدا يضم جهاز Yoga AI Mini PC منفذين من نوع Thunderbolt 4 حيث يباع كابل Silkland بطول 4 أقدام حاليا بسعر $16.99 عبر ومنفذ واحد من فئة HDMI ومنفذ USB A 3.2 Gen 2 ومنفذ USB C 3.2 Gen 2 بالإضافة إلى منفذ USB C يدعم تقنية توصيل الطاقة PD ومنفذ صوتي بمقاس 3.5mm ومنفذ شبكة سريع فئة 2.5G Ethernet وفي المقابل لم تقم الشركة حتى الآن بتحديث موقعها الرسمي لمواصفات المنتجات المعروف باسم PSREF بإضافة هذا التكوين الجديد المزود بذاكرة 64 جيجا مما يعني أن فرص طرح هذا الإصدار في الأسواق العالمية لا تزال ضئيلة ومحدودة حتى الآن