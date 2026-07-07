تكنولوجيا: شركة HP تطلق إصدارات جديدة من حاسوبها المحمول المخصص للألعاب HyperX Omen 15 بمقاس 15 inch ومعالجات Intel Core Ultra 9 290HX Plus القوية وشاشة بمعدل 180 Hz من فئة VRR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مر ما يقرب من شهر منذ أن طرحت شركة HP لأول مرة جهازها المحمول المخصص للألعاب HyperX Omen 15 والذي تم استعراضه في شهر يناير الماضي ليكون بمثابة بديل أصغر حجما لطراز Omen 16 الذي تمت مراجعته في أواخر عام 2025 والمعروض حاليا بسعر يبلغ 1899 دولار وفي البداية قامت شركة HP ببيع جهاز HyperX Omen 15 مجهزا ببطاقة الرسوميات GeForce RTX 5070 ومعالجات تشمل Core Ultra 7 356H وأيضا Core Ultra 9 386H أو معالج Ryzen 7 8745HX

والآن قامت الشركة بتوسيع نطاق خيارات هذا الحاسوب بمقاس 15 inch ليشمل إصدارات أقل تكلفة واقتصادية وبجانب ذلك تطرح HP خيارات أكثر تكلفة وقوة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء أعلى للمعالج مقارنة بما توفره رقاقات Core Ultra 7 356H وأيضا Core Ultra 9 386H أو Ryzen 7 8745HX وتحديدا يمكن الآن تكوين لابتوب HyperX Omen 15 باختيار معالجات تضم Core Ultra 9 275HX أو معالج Core Ultra 9 290HX Plus المتطور من جيل معالجات Intel Arrow Lake HX

ووفقا لاختبارات الأداء المعتمدة فإن هذه المعالجات الجديدة ستقدم أداء أعلى للمعالج بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% مقارنة بطراز Core Ultra 9 386H الحالي ومن الناحية العملية فإن هذه الأنوية الإضافية وقدرات الطاقة الأعلى ستترجم إلى تحقيق معدلات إطارات أعلى FPS في بعض الألعاب التي تعتمد بشكل مكثف على قوة المعالج وكخيار بديل يمكن تكوين نسخة HP المعتمدة على معالجات AMD بالمعالج الأكثر قوة Ryzen 9 8940HX وإن كان ذلك مقتصرا فقط على بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 5060 المخصصة للأجهزة المحمولة

وبعيدا عن خيارات المعالجة يأتي لابتوب HyperX Omen 15 مجهزا بذاكرة عشوائية تصل إلى سعة 32 جيجا من فئة DDR5 RAM مع مساحة تخزين داخلية بحجم 1 TB من فئة PCIe Gen 5 وعلاوة على ذلك تقدم HP الكمبيوتر المحمول مع إمكانية الاختيار بين لوحتين لشاشات العرض بمقاس 15.3 inch حيث يأتي الجهاز بشكل افتراضي مع شاشة بدقة 1200p من نوع لوحات IPS تجمع بين معدل تحديث يبلغ 165 Hz ومستوى سطوع أقصى يصل إلى 400 nits وكخيار بديل تطلب HP تكلفة إضافية تبلغ 40 دولار للحصول على شاشة بدقة 1600p من نوع IPS وبمعدل تحديث ديناميكي متغير يبلغ 180 Hz وفئة VRR مع سطوع أقصى يصل إلى 500 nits

وعلى الرغم من تنوع ووفرة خيارات التكوين المتاحة فإن جميع الإصدارات تشحن مع بطارية تبلغ قدرتها 70 Wh وتتكون من 4 خلايا من فئة 4 cell ويبدأ سعر جهاز HyperX Omen 15 من 1999 دولار للنسخ المزودة بمعالجات Intel مسجلا انخفاضا عن السعر الرسمي السابق الذي كانت تطلبه HP والبالغ 2099 دولار وفي الوقت نفسه يبدأ سعر الطرازات المعتمدة على رقاقات AMD الآن من 1699 دولار وفي وقت كتابة هذه السطور تبلغ تكلفة النسخة الأعلى والمجهزة بالكامل حوالي 3329 دولار