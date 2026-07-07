تكنولوجيا: لينوفو تطلق لابتوبها الجديد ThinkPad E16 Gen 4 عالميا بخيارات معالجات AMD وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا وشاشة بمعدل 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت لينوفو أخيرا في بيع النسخة المعتمدة على معالجات AMD من حاسوبها المحمول الشهير ThinkPad E16 Gen 4 على مستوى العالم وللتوضيح كانت الشركة قد أضافت هذا اللاب توب بمقاس 16 inch بهدوء إلى موقع مواصفات المنتجات الخاص بها PSREF في منتصف شهر مايو وبعد ذلك ببضعة أسابيع طرحت الإصدارات المكافئة له المدعومة بمعالجات Intel المتطورة من جيل Panther Lake مثل معالجي Core Ultra 7 355 وأيضا Core Ultra 5 336H

ووصل لابتوب ThinkPad E16 Gen 4 حاليا إلى أسواق أستراليا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأجزاء من قارة أوروبا وتحديدا تتوفر طرازات AMD للبيع الآن في أسواق إيطاليا بينما تظهر أسواق رئيسية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة أن اللاب توب سيأتي قريبا وفي المقابل لم تقم لينوفو بإدراج الجهاز في أسواق أمريكا الشمالية حتى الآن

ويبدأ سعر لابتوب ThinkPad E16 Gen 4 من نحو AUD 1,577 في أستراليا وحوالي HKD 13,374 في هونج كونج وقيمة MYR 6,309 في ماليزيا وسعر SGD 1,930 في سنغافورة أي ما يعادل تقريباً 1493 دولار وفي حين تلقت هذه الدول وحدات قابلة للتكوين والتخصيص بالكامل تحصر لينوفو الخيارات المتاحة في منطقة اليورو حاليا على طراز واحد فقط بسعر يبلغ 1299 يورو شاملا الضرائب ويضم هذا الطراز شاشة بدقة 1200p بمعدل تحديث 60 Hz ودعم 45% NTSC IPS مع بطارية بقدرة 64 Wh وذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا ومساحة تخزين بحجم 512 جيجا من فئة SSD ومعالج من نوع Ryzen AI 5 430 من عائلة Gorgon Point المعتمدة من شركة AMD ويأتي كل ذلك داخل هيكل خفيف يصل وزنه إلى نحو 1.63 kg فقط

وعلى سبيل المقارنة يمكن شراء جهاز ThinkPad E16 Gen 4 مع معالجات أكثر قوة مثل Ryzen AI 7 445 أو اختيار متغيرات Krackan Point 2 المجهزة بمعالجي Ryzen AI 5 330 وأيضا Ryzen AI 7 345 وعلاوة على ذلك يمكن تكوين اللاب توب بمقاس 16 inch مع ذاكرة عشوائية ضخمة تصل إلى سعة 32 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 1 TB وخيارات اتصال لاسلكي متطورة بتقنية Wi Fi 7 وبطارية بقدرة 48 Wh أو 64 Wh وفوق كل ذلك تبيع لينوفو شاشة اختيارية ممتازة بمعدل تحديث سريع يبلغ 120 Hz ودعم ألوان بنسبة 100% sRGB وإن كانت تأتي بنفس دقة الوضوح البالغة 1920×1200 بكسل وبمستوى سطوع أقصى يصل إلى 400 nits مثل النسخة المعتادة ذات معدل 60 Hz