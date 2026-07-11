تكنولوجيا: تسريب يكشف أبرز ما سيقدمه الجيل الجديد من Huawei MateBook Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لإطلاق الجيل الجديد من MateBook Fold خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أشهر من طرح الإصدار الأول المزود بشاشة قابلة للطي في مايو الماضي.

وكشف المسرب Digital Chat Station عبر منصة Weibo أن الجهاز الجديد سيأتي بثلاثة ألوان هي الذهبي اللامع والأبيض والأسود.

كما سيُطرح بثلاثة خيارات من الذاكرة والتخزين، تشمل 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 512 جيجابايت من التخزين، و24 جيجابايت مع 1 تيرابايت، إضافة إلى 32 جيجابايت مع 2 تيرابايت.

وأشار التسريب إلى أن الجهاز سيعتمد على أحد معالجات Kirin X9، فيما ركزت هواوي في هذا الإصدار على خفض تكاليف الإنتاج.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستنعكس على السعر النهائي للجهاز، إذ قد تهدف الشركة فقط إلى تعويض ارتفاع تكلفة خيارات الذاكرة والتخزين الأكبر.

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