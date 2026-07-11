تكنولوجيا: ظهور Galaxy Z Fold8 وFold8 Ultra وFlip8 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت هواتف Samsung Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra وGalaxy Z Flip8 قبل الإعلان الرسمي عنها، وذلك داخل أحد متاجر سامسونج في كوريا الجنوبية.

ونشر أحد مستخدمي Reddit صورة تُظهر هاتف Galaxy Z Fold8 في المنتصف، وإلى جانبه Galaxy Z Flip8 على اليسار وGalaxy Z Fold8 Ultra على اليمين، مؤكدًا أن أحد موظفي المتجر أخبره بأن هذه الأجهزة هي بالفعل الطرازات الجديدة التي لم يُكشف عنها رسميًا بعد.

وتُعد هذه أول صورة تُظهر Galaxy Z Fold8 وهو في وضعية شبه مطوية، حيث يبدو أنه يعتمد على مفصلة جديدة مكونة من جزأين يتوسطهما عنصر أسود، فيما لا تزال طريقة عملها والمزايا التي ستوفرها، خصوصًا فيما يتعلق بتقليل تجعد الشاشة، غير معروفة حتى الآن.

وبحسب أحدث التسريبات، سيبدأ سعر Galaxy Z Fold8 في الولايات المتحدة من 1,899 دولارًا للإصدار المزود بسعة تخزين 256 جيجابايت، بينما يُتوقع أن يبدأ سعر Galaxy Z Fold8 Ultra من 2,099 دولارًا.

أما في كوريا الجنوبية، فمن المنتظر أن يبدأ سعر Galaxy Z Fold8 من 2,278,000 وون كوري (نحو 1,499 دولارًا)، في حين قد يصل سعر Galaxy Z Fold8 Ultra إلى 2,577,000 وون كوري (نحو 1,685 دولارًا). كما تشير التوقعات إلى أن Galaxy Z Flip8 سيبدأ من 1,683,000 وون كوري (نحو 1,099 دولارًا).

ومن المقرر أن تكشف سامسونج رسميًا عن الهواتف الثلاثة خلال حدث Galaxy Unpacked الذي سيقام في 22 يوليو بمدينة لندن.

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