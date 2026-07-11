تكنولوجيا: تسريب يكشف سعة بطارية iPhone Ultra قبل إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرب Digital Chat Station عبر منصة Weibo عن تفاصيل جديدة تتعلق ببطارية iPhone Ultra القابل للطي، وذلك بعد اعتماد بطاريتين جديدتين يُعتقد أنهما مخصصتان للجهاز.

وبحسب التسريب، حصلت البطاريتان على شهادة اعتماد معًا، وهو ما يشير إلى أنهما مخصصتان لهاتف قابل للطي، إذ تعتمد هذه الفئة عادةً على بطاريتين منفصلتين بسبب تصميمها.

وتبلغ السعة المقننة للبطاريتين 1,921 مللي أمبير و2,962 مللي أمبير، بإجمالي 4,883 مللي أمبير، ما يعني أن السعة النموذجية المعلنة قد تصل إلى 5,000 مللي أمبير/ساعة.

وتتوافق هذه السعة مع ما يُشاع عن بطارية Galaxy Z Fold8 Ultra، فيما يُتوقع أن يأتي Galaxy Z Fold8، المنافس المباشر لهاتف أبل المرتقب، ببطارية تبلغ سعتها 4,800 مللي أمبير.

ومن المنتظر أن تكشف أبل عن iPhone Ultra خلال شهر سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، بينما تشير أحدث التقارير إلى أن الهاتف سيصل في موعده دون أي تأجيل.

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