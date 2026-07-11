تكنولوجيا: نتفليكس تعيد طرح الفترة التجريبية المجانية من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت نتفليكس طرح الفترة التجريبية المجانية لبعض المستخدمين، بعد سنوات من إيقافها، مع اختلاف مدة التجربة بين 7 و30 يومًا بحسب الحساب، وليس بالضرورة وفقًا للدولة.

ووفقًا للتقارير، قد يتمكن بعض المستخدمين من الحصول على تجربة مجانية لمدة 30 يومًا عند استخدام نافذة التصفح الخفي أو بعد حذف ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، بينما يبدو أن العرض لا يشمل حاليًا المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وخلال التسجيل، يُطلب من المستخدم اختيار الخطة التي يرغب في تجربتها، على أن يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا واحتساب رسوم الخطة المختارة عند انتهاء الفترة التجريبية، بما في ذلك الخطة Premium التي تدعم بث المحتوى بدقة 4K HDR.

ولم توضح نتفليكس أسباب إعادة هذه الميزة، خاصة أنها ركزت خلال الفترة الماضية على زيادة الإيرادات عبر رفع أسعار الاشتراكات وتشديد إجراءات الحد من مشاركة كلمات المرور، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تسعى إلى جذب مشتركين جدد بعد تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.

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