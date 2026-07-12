تكنولوجيا: سامسونج تطلب من مستخدمي Samsung Health الموافقة على استخدام بياناتهم الصحية لتدريب الذكاء الاصطناعي وإلا ستُحذف بياناتهم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج بإظهار إشعار لبعض مستخدمي تطبيق Samsung Health يطلب منهم الموافقة على استخدام بياناتهم الصحية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

ووفقًا للإشعار، فإن رفض منح الموافقة لن يقتصر على إيقاف مزامنة البيانات مع حساب سامسونج، بل سيؤدي أيضًا إلى حذف البيانات الصحية المخزنة، ما لم تكن الشركة ملزمة قانونيًا بالاحتفاظ بها.

وفي حال وافق المستخدم، ستتمكن سامسونج من جمع ومعالجة بيانات تشمل بيانات الصحة والعافية، والأدوية، والسجلات الصحية، وبيانات تتبع الدورة الشهرية.

وأكدت الشركة أن هذه البيانات ستُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها، بما في ذلك إجراء مراجعات بشرية عند الحاجة، بهدف تطوير تطبيق Samsung Health، وتحسين الخوارزميات الخاصة بتحليل الحالات الصحية، إضافة إلى تعزيز مزايا الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق.

كما أوضحت سامسونج أنه يمكن للمستخدم سحب موافقته في أي وقت من خلال التوجه إلى إعدادات Samsung Health > الخصوصية، ثم إيقاف خيار الموافقة على استخدام البيانات الصحية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

لكن عند إلغاء الموافقة، سيظهر تحذير يؤكد أن المستخدم لن يتمكن من مزامنة بياناته مع حساب سامسونج، وأن تلك البيانات ستُحذف ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوبًا بموجب القانون.

ورغم أنه من المرجح أن تعتمد سامسونج على إخفاء هوية البيانات بحيث لا ترتبط مباشرةً بالمستخدمين، فإن اشتراط الموافقة على استخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي مقابل الاحتفاظ بها قد يثير تحفظات لدى عدد من مستخدمي التطبيق.

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