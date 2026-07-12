تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوب الألعاب الجديد Lecoo Fighter 7000X 2026 بتصميم نحيف وخفيف وبسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو حاسوباً محمولاً جديداً ومخصصاً للألعاب في السوق الصيني تحت اسم Lecoo Fighter 7000X 2026 ويعد التصميم العام للجهاز هو الميزة الأبرز حيث يأتي مع هيكل بنحافة تصل إلى 18.95mm ويزن حوالي 1.99kg فقط وعلى الرغم من أنه خفيف ونحيف إلا أن حاسوب الألعاب يضم قدراً كبيراً من القوة حيث تقدم لينوفو النظام مع معالجات Intel Arrow Lake ويأتي الخيار الأساسي مع معالج Intel Core 7 245HX في حين يأتي الخيار الأعلى كفاءة مع معالج Core Ultra 7 251HX

وتم إقران كلا التكوينين مع بطاقة الرسوميات Nvidia RTX 5060 وتؤكد لينوفو أن وحدة الرسوميات يمكنها تقديم أداء يصل إلى 115W وبالنسبة للمعالج فهو يعمل بقدرة 110W ومن المفترض أن تضمن هذه التوليفة تشغيل جميع ألعاب الجيل الأول AAA بسلاسة تامة عند دقة 1080p وتم تجهيز الحاسوب المحمول Lecoo Fighter 7000X بشاشة بمقاس 16 inch تدعم معدل تحديث يبلغ 180Hz وبدقة وضوح تصل إلى 2560×1600 بكسل ويقال إنها توفر تغطية بنسبة 100% للنطاق اللوني sRGB مما يجعلها خياراً ممتازاً لإنجاز المهام الاحترافية أيضاً

وتطرح الشركة النظام مع ذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا من فئة DDR5 RAM وبما أنها غير ملحومة فإن الذاكرة قابلة للترقية وزيادة السعة وفيما يتعلق بالتخزين تشحن النسخة الأساسية مع وحدة تخزين بحجم 512GB SSD بينما يأتي الخيار الأعلى مع وحدة تخزين بحجم 1TB SSD ولم تذكر Lenovo صراحة عدد فتحات M.2 المتاحة ولكن مساحة التخزين ستكون قابلة للترقية أيضاً

وتتضمن المزايا البارزة الأخرى لحاسوب الألعاب بطارية بقدرة 80Wh وشاحن GaN سريع مدمج بقدرة 245W مع توفير تكوين جيد للمنافذ وإتاحة الجهاز في خيارين من الألوان وينطلق التكوين المزود بمعالج Intel Core 245HX بسعر ابتدائي يبلغ 1163$ أما الإصدار المزود بمعالج Core Ultra 251HX فيأتي بسعر أولي يبلغ 1324$ تقريباً ومن غير المرجح أن ينطلق لابتوب Lecoo Fighter 7000X عالمياً بشكل رسمي لأن المنتجات التي تحمل علامة Lecoo لا تحظى بإصدار دولي واسع ومع ذلك قد تقوم لينوفو بإعادة تسميته وطرحه في الأسواق العالمية تحت مظلة العلامة التجارية LOQ الشهيرة