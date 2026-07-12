تكنولوجيا: شركة HP تطلق حاسوبها المحمول الجديد ZBook 8 G2i 16 عالميا بذاكرة عشوائية بسعة 64 جيجا ومعالج رسوميات Arc B390 متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة HP العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالفعل هذا العام و تواصل الشركة توسيع خط إنتاجها ZBook بإضافة المزيد من الطرازات وللتذكير تبيع HP بالفعل إصدارات بمقاس 14 inch من جهاز ZBook 8 G2 مع معالجات من شركتي AMD و Intel و تقدم الشركة أيضاً طرازاً بمقاس 16 inch على مستوى العالم يعتمد على منصة Panther Lake التابعة لشركة Intel ليحل هذا الجهاز محل طراز ZBook 8 G1i 16 الأقدم والمعروض حالياً بسعر 2399 دولار ويضيف جهاز ZBook 8 G2i 16 لوحة مفاتيح أرقام مدمجة numberpad مقارنة بالإصدار الأصغر ZBook 8 G2i 14

وكما توضح الصور فإن هذا القرار دفع لوحة المفاتيح الخاصة بالطراز الأخير جهة اليسار حيث قامت HP أيضاً بوضع لوحة اللمس الميكانيكية trackpad في منتصف لوحة المفاتيح بدلاً من منتصف هيكل اللابتوب ونتيجة لذلك تم إزاحة لوحة اللمس الخاصة بجهاز ZBook قليلاً إلى الجانب

و يمكن تكوين جهاز ZBook 8 G2i 16 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى سعة 64 جيجا من فئة DDR5 5600 RAM ومساحة تخزين بحجم 2 TB من فئة PCIe Gen 5 كما تقدم HP مجموعة واسعة من خيارات المعالجات تتراوح بين Core Ultra 5 325 و Core Ultra X9 388H vPro وكل ما بينهما وعلاوة على ذلك يمكن تكوين الحاسوب المحمول مع بطاقة رسوميات Nvidia RTX Pro 500 Blackwell وبطاريات بقدرة 68 Wh أو 77 Wh

وبدلاً من ذلك يمكن إقران هذه البطاريات مع معالجات الرسوميات المدمجة Intel Arc B370 أو Arc B390 iGPUs ومن ناحية أخرى تبيع HP ما يقرب من اثني عشر خياراً مختلفاً للشاشات وفي حين لا توجد أي لوحة من نوع OLED فإن هناك خيارين لشاشات بمعدل تحديث متغير يدعم تقنية VRR وبمعدل 120 Hz وتنتج إحداهما دقة وضوح تصل إلى 3840×2400 بكسل مع مستوى سطوع أقصى يبلغ 500 nits كما تتوفر أيضا لوحات عرض تصل مستويات السطوع القصوى فيها إلى 800 nits

وفي الوقت الحالي تبدأ الأسعار الرسمية للجهاز من 2938 دولار في أسواق الولايات المتحدة ولكنها ترتفع لتتجاوز 6500 دولار عند اختيار معالج Core Ultra X9 388H vPro وذاكرة عشوائية سعة 64 جيجا بمفردهما وعلى النقيض من ذلك فإن نسخة معالج Core Ultra 7 356H التي تضم ذاكرة عشوائية سعة 32 جيجا ومساحة تخزين بحجم 1 TB من فئة SSD وشاشة بدقة 1200p تبلغ تكلفتها 2923 يورو في منطقة اليورو وفي الوقت نفسه يبدأ سعر ZBook 8 G2i 16 من 2452 جنيه إسترليني في أسواق المملكة المتحدة للنسخة التي تأتي مع معالج Core Ultra X7 368H وذاكرة عشوائية سعة 32 جيجا ومساحة تخزين بحجم 1 TB من فئة SSD وشاشة متطورة بدقة 2.4K ومعدل تحديث 120 Hz