تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق جهازها اللوحي الجديد Huawei MatePad Air 2026 عالميا بتصميم محدث وكاميرا متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث إعلان عالمي تابع لشركة هواوي يوم 14 وأكدت الشركة عبر صورة تشويقية رسمية أن هذا الحدث سيشهد الاعلان عن جهازها اللوحي الجديد Huawei MatePad Air 2026 وتوضح الصور المتاحة أن هواوي قامت بتحديث المظهر الخارجي للجهاز مقارنة بالإصدارات السابقة مثل طرازي Huawei MatePad Air 2024 وأيضا Huawei MatePad Air 2025

وتركز هواوي بشكل أساسي على تجديد وتطوير وحدة الكاميرا الخلفية والتي باتت تضم عدسة واحدة مدمجة مع فلاش من نوع LED وتبرز هذه الوحدة بشكل أكبر عن هيكل الجهاز مقارنة بالجيل السابق مباشرة وتؤكد الكتابة المحفورة على وحدة الكاميرا أنه يضم عدسة رئيسية بدقة 50 MP ويتميز الجهاز اللوحي بإطار منحن قليلا يمتزج بسلاسة مع الواجهة الخلفية وسيتوفر الهيكل بخيارات ألوان تشمل الفضي والوردي والأزرق الفاتح كما توضح الصور أن هواوي زودت الجهاز بنظام صوتي يضم أربع سماعات فئة quad speakers مع دمج كاميرا السيلفي الأمامية بشكل غير ملحوظ داخل الحافة النحيفة للشاشة

وتقدم هواوي الجهاز اللوحي الجديد مع قلم ذكي وحافظة لوحة مفاتيح keyboard case وإن كانت الأخيرة لا تحتوي على لوحة لمس touchpad ولا تزال التفاصيل الدقيقة الأخرى المحيطة بمواصفات جهاز Huawei MatePad Air 2026 غير معروفة حتى الآن وللتذكير كان طراز العام الماضي يضم لوحة عرض بمقاس 12 inch من نوع IPS وبنسبة أبعاد تبلغ 3:2 ودقة وضوح تصل إلى 2800×1840 بمعدل تحديث يبلغ 144 Hz بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 10000 mAh ودعم تقنية الشحن السريع بقوة 66W داخل هيكل مصنوع من الألمنيوم بسماكة ضئيلة تبلغ 5.9 mm