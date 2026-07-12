تكنولوجيا: تسريبات هاتف HMD Skyline 2 تكشف عن صور وتفاصيل الجيل الجديد بشاشة أكثر سطوعاً وكاميرا بدقة 108 MP ودعم تقنية Qi2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المسربين الصور الأولى وتفاصيل إضافية حول مواصفات الجيل الجديد من الهاتف المتوسط HMD Skyline 2 بعد ظهور الشائعات الأولى حول خليفة هاتف HMD Skyline المعروض بسعر 399 دولار وكما هو متوقع لا يختلف التصميم كثيراً عن الطراز السابق وسيتوفر الهاتف بألوان تشمل الأزرق الفاتح والأسود والأصفر

ويحتفظ الهاتف بتصميم Nokia Lumia المميز بشاشة مستديرة داخل إطار مربع وهو تصميم فريد في سوق الهواتف وتركز التحديثات في هاتف HMD Skyline 2 على تحسين المواصفات الفنية حيث ستدمج الشركة شاشة من نوع لوحات 144 Hz OLED وتصل الآن إلى ضعف سطوع الجيل السابق في وضع HDR لتسجل 2000 nits وسيتم استبدال معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 بمعالج أحدث وهو Snapdragon 7s Gen 4 الذي يقدم أداء أعلى بنسبة 16% في الاختبارات متعددة الأنوية

وتشير التقارير إلى أن البطارية ستشحن بشكل أسرع قليلاً عبر منفذ USB C بقدرة تصل إلى 40W مع استمرار دعم الشواحن المغناطيسية بمعيار Qi2 وتتضمن التحديثات ترقية نظام الكاميرات حيث يحتفظ الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 MP مع مثبت بصري OIS وكاميرا تقريب بدقة 50 MP بينما تمت ترقية الكاميرا فائقة الاتساع لتضم مستشعراً بدقة 50 MP ويأتي الهاتف كذلك مع كاميرا سيلفي بدقة 50 MP وذاكرة عشوائية تتراوح بين 8 GB إلى 12 GB ومساحة تخزين تبلغ 256 GB من نوع فلاش مع فتحة لبطاقة microSD وزر مخصص لالتقاط الصور كما سيبقى الهاتف سهلاً للغاية في الإصلاح ولم يتحدد بعد موعد الإطلاق الرسمي أو السعر المتوقع للهاتف في الأسواق