تكنولوجيا: أسوس تطلق شاشة الألعاب الجديدة Godlike 27 Plus بوضع تشغيل ثلاثي ودقة 4K ومعدل تحديث يصل إلى 488Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أسوس عن مجموعة من الملحقات الطرفية وشاشات الألعاب الجديدة في الصين للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لعلامة ROG وتتضمن هذه الأجهزة وحدة تحكم للكمبيوتر الشخصي بمعدل جلب يبلغ 8K وشاشة الألعاب الجديدة Godlike 27 Plus وهي شاشة ثلاثية الوضع تقدم ثلاثة مستويات لمعدلات التحديث بناء على دقة العرض

وتتميز الشاشة الجديدة باحتوائها على لوحة عرض من نوع Fast IPS وبدقة 4K ومعدل تحديث أصلي يبلغ 240Hz وبفضل ميزة وضع التشغيل الثلاثي يمكن للمستخدمين التحويل إلى معدل تحديث يبلغ 400Hz عند دقة QHD وأبعاد 2560×1440 أو الانتقال إلى معدل تحديث يبلغ 488Hz عند دقة FHD وأبعاد 1920×1080 ويسمح هذا النظام للشاشة بالحفاظ على جودة صورة أكثر وضوحاً في أسرع وضع تشغيل لها مقارنة بطرازات Philips التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تصل إلى معدل 540Hz ولكن عند دقة HD منخفضة تبلغ 1280×720 فقط

ولا تزال بقية المواصفات الفنية طي الكتمان حالياً ولكن تشير الشركة إلى أن الشاشة ستقدم وضوحاً حركياً حاداً عند جميع المستويات الثلاثة بفضل تقنية تحسين البكسل الذكية وتشتمل الشاشة أيضاً على العديد من ميزات الألعاب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل ميزة الخطوط المتقاطعة الديناميكية وتقنية تحسين الظلال الديناميكية ومن حيث خيارات الاتصال تضم الشاشة منافذ من نوع DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 2.1 بالإضافة إلى منفذ USB-C

ولم تكشف أسوس حتى الآن عن تفاصيل الأسعار الرسمية أو موعد الإطلاق المحدد لشاشة Godlike 27 Plus في أسواق الصين أو الأسواق العالمية الأخرى ولكن من المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل الفنية قريباً