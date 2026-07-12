تكنولوجيا: تسريبات هاتف Oppo Find N7 تكشف عن معالج Snapdragon الجديد وموعد الإطلاق المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة من المسرب الشهير Digital Chat Station عن بعض التفاصيل الأولية حول هاتف اوبو القادم القابل للطي والذي من المتوقع أن يحمل اسم Oppo Find N7 ويأتي هذا بعد إطلاق طراز Oppo Find N6 كهاتف رائد قابل للطي في مارس الحالي والمعروض حالياً بسعر 1536.78 دولار ووفقاً للتسريبات تختبر اوبو حاليا خيارين لتصميم الهاتف الجديد حيث يعتمد الأول على وحدة كاميرا خلفية دائرية كبيرة تشبه طراز Oppo Find N6 بينما يأتي الخيار الثاني مع وحدة كاميرا تشبه الكبسولة

ومن المنتظر أن يعمل هاتف Oppo Find N7 بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 برقم الطراز SM8950 وللتوضيح من المتوقع أن تطلق شركة Qualcomm معالجين جديدين في وقت لاحق من هذا العام هما النسخة القياسية Snapdragon 8 Elite Gen 6 ونسخة المحترفين Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro وكلاهما يعتمد على تقنية تصنيع متطورة بدقة 2nm وتضم النسخة القياسية معالج رسوميات من نوع Adreno 845 مع دعم ذاكرة عشوائية فئة LPDDR5X RAM بينما ستحصل نسخة Pro على معالج رسوميات أسرع من نوع Adreno 850 وذاكرة عشوائية أحدث فئة LPDDR6 RAM

وأشار المسرب أيضاً إلى أن الجيل القادم من هواتف Oppo القابلة للطي قد يضم بطارية ضخمة في سعة 6000mAh حيث تستهدف الخطط الأولية للشركة في مراحل التطوير الوصول إلى سعة تبلغ حوالي 6500mAh وفي النهاية تشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Find N7 من المتوقع إطلاقه رسمياً في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2027 القادم