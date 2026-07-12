تكنولوجيا: شركة Dell تطلق شاشات الألعاب الجديدة Alienware بأسعار جذابة ودقة QHD ولوحات منحنية بمعدل 240 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت ديل في وقت سابق شاشتين مخصصتين للألعاب من عائلة Alienware بدقة QHD ومعدل تحديث 240 Hz مع انحناء يبلغ 1500R وهما طراز Alienware AW3226DM بمقاس 32 inch وطراز Alienware AW3426DWM بمقاس 34 inch وتعتبر الشاشتان متطابقتين تقريباً من حيث المواصفات باستثناء حجم الشاشة ونسبة الأبعاد واليوم تطلق Dell الشاشتين رسمياً في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبلغ 399.99 دولار لطراز AW3426DWM وبسعر 299.99 دولار لطراز AW3226DM

وبالحديث عن الشاشة الأكبر Alienware AW3426DWM بمقاس 34 inch فإنها تمتاز بدقة وضوح تبلغ 3440×1440 ونسبة أبعاد تبلغ 21:9 وتأتي اللوحة مع طبقة مضادة للتوهج وانحناء بمقدار 1500R وتدعم عمليات ضبط الارتفاع والإمالة والمحور وتعمل الشاشة بمعدل تحديث أقصى يصل إلى 240 Hz وتغطي نسبة 95% من النطاق اللوني DCI-P3 مع نسبة تباين تبلغ 3000:1 وتنتج سطوعاً يبلغ 400 nits في وضع SDR ويصل إلى 450 nits في وضع HDR وحصلت على شهادة الاعتماد Vesa DisplayHDR 400

وتتضمن التفاصيل الهامة الأخرى للشاشة دعم تقنية AMD FreeSync Premium وزمن استجابة سريع يبلغ 1 ms من فئة GtG عند تفعيل الوضع الفائق وتضم الشاشة منفذين من نوع HDMI 2.1 مع دعم تقنيات FRL وأيضاً eARC ويقترن ذلك بمنفذ واحد من فئة DisplayPort 1.4 ومنفذ مشترك للمصب من نوع Type A و Type C ومنفذ للمنبع من نوع Type B

أما الشاشة الأصغر Alienware AW3226DM بمقاس 32 inch فتأتي بنسبة أبعاد تقليدية تبلغ 16:9 وبدقة وضوح تصل إلى 2560×1440 وتمتلك كذلك انحناء بمقدار 1500R وتتطابق في كل المزايا والمواصفات الأخرى الموجودة في طراز 34 inch بما في ذلك مستوى السطوع الذي يبلغ 400 nits في وضع SDR وتغطية بنسبة 95% لمعيار DCI-P3 ومعدل تحديث 240 Hz ونفس خيارات المنافذ