تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Edge 70 Max ببطارية ضخمة وتقنية شحن مغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المسربين صورتين جديدتين لهاتف Motorola Edge 70 Max المنتظر من الفئة المتوسطة ورغم أن التصميم الخارجي تم تسريبه في وقت سابق إلا أن الصور الجديدة تكشف بشكل رئيسي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمواصفات التقنية الداخلية للجهاز

وتأتي المفاجأة الكبرى في تزويد موتورولا للهاتف ببطارية ضخمة للغاية تصل سعتها إلى 7100 mAh وهو أمر مثير للدهشة نظراً للنحافة الشديدة التي يظهر بها الهاتف في الصور المسربة ويضم الجهاز شاشة كبيرة بحجم 6.82 inch تطلق عليها الشركة اسم Extreme AMOLED ويعمل الهاتف بواسطة معالج رائد من فئة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 مما يمنحه أداء قوياً يقترب من الهواتف الرائدة الممتازة

وتشير المواصفات المرصودة إلى أن هاتف Motorola Edge 70 Max سيطرح كبديل متطور لهاتف Motorola Edge 70 القياسي والمعروض بسعر 529$ وذلك للمستخدمين الذين يفضلون الأداء العالي وسعة البطارية الضخمة على حساب نحافة الجهاز وقد يشهد جانب الكاميرات بعض التنازلات حيث يفتقر الهاتف لوجود عدسة تقريب مخصصة وبدلاً من ذلك يضم كاميرا رئيسية بدقة 50MP بمستشعر من فئة Sony Lytia وعدسة ثانية فائقة الاتساع

وتتجلى الميزة الأكثر إثارة في هاتف Motorola Edge 70 Max في دعمه لمعيار الشحن اللاسلكي المغناطيسي Qi2 وتوافقه مع الملحقات المغناطيسية المختلفة كما يأتي الهاتف بتصميم مقاوم للماء ومعتمد وفقاً لمعيار المتانة العسكري MIL-STD-810H مما يجعله جهازاً قوياً ويتحمل الظروف القاسية ورغم أن شركة Motorola لم تؤكد بعد موعد الإطلاق الرسمي إلا أن إطلاق الحملة التشويقية يشير إلى قرب الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة