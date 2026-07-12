تكنولوجيا: أسوس تطلق النظام الصوتي الجديد ROG Gjallar Gaming Soundbar بمضخم صوت لاسلكي ومركز تحكم متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أسوس إلى جانب وحدة التحكم ROG Raikiri 2 Pro وشاشة الألعاب ROG Godlike 27 Plus عن إطلاق نظامها الصوتي الجديد المخصص للألعاب ROG Gjallar Gaming Soundbar ويعتبر هذا النظام بمثابة منظومة صوتية متكاملة للألعاب لأنه يضم مكبراً صوتياً عريضاً ومضخم صوت لاسلكي بالإضافة إلى مركز تحكم صوتي شامل الكل في واحد

ويتميز الجهاز بتصميم خارجي مدمج وحجم مناسب يسمح بوضعه مباشرة أسفل شاشة العرض وأكدت أسوس أنه مجهز بقنوات صوتية كاملة المدى في الجهتين اليمنى واليسرى مع وجود مكبرين عاليي الدقة من فئة tweeters ومكبرين آخرين يوجهان الصوت إلى الأعلى ويمكن إيقاف تشغيلهما وذلك لتقديم تجربة صوت محيطي مجسم ومبهر من فئة 2.1.2 channel بالتعاون مع تقنية Dolby Atmos الشهيرة

ومن حيث خيارات الاتصال والمنظومة الفنية يضم الجهاز منفذ صوت كلاسيكي من نوع aux ومنفذ صوت بصري optical لزيادة التوافق بالإضافة إلى منفذ حديث من فئة USB C ومنفذ متطور من نوع HDMI 2.1 eARC يدعم ميزة تمرير الفيديو بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz فضلاً عن دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Bluetooth 5.3 لدمج الأجهزة المتعددة ويشتمل المكبر كذلك على منفذين من نوع USB A على الجانب ليعمل كموزع USB مدمج لتوصيل الملحقات بسهولة

و يتصل مركز التحكم الصوتي الشامل الكل في واحد بالساوند بار عبر اتصال سلكي مما يتيح للمستخدمين التحكم في مستويات الصوت والتشغيل والتبديل بين ملفات تعريف الصوت EQ وتعديل إضاءة RGB الديناميكية المدمجة في الجهاز ويحتوي قرص التحكم على لوحة عرض مدمجة من نوع LCD لتوضيح حالة الصوت وتوجد أسفله أزرار مادية للتبديل بين مصادر الإدخال المختلفة كما يتميز المركز باحتوائه على ميكروفونات تدعم تقنية إلغاء صدى الصوت التكيفي AEC ومزودة بمعالج إشارات رقمي مخصص لتصفية وعزل أصوات زملائه في الفريق وأصوات اللعبة المحيطة

ويأتي مضخم الصوت اللاسلكي بمقاس 6.5 inch وقدرة تشغيل تبلغ 65W ويصل ارتفاعه إلى 35cm وطوله إلى 30cm ويعتمد على تقنية اتصال لاسلكي بتردد 5GHz لضمان نقل الصوت بزمن انتقال منخفض للغاية وذكرت أسوس أنه يقدم ترددات منخفضة الغنى واستجابة جهير قوية وتجربة صوتية سينمائية فائقة عند مشاهدة المؤثرات والانفجارات

ويتوافق نظام ROG Gjallar الصوتي بشكل كامل مع أجهزة PC وأجهزة Mac والهواتف المحمولة بالإضافة إلى منصات الألعاب المنزلية المختلفة مثل PlayStation وأجهزة Xbox ومنصة Nintendo Switch ولم تكشف أسوس حتى الآن عن تفاصيل الأسعار الرسمية أو موعد التوافر المحدد للنظام الصوتي في الأسواق العالمية