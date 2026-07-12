تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad T14s 2 in 1 Gen 2 عالميا بمعالجات Intel Panther Lake وخيارات ذاكرة متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو رسمياً حاسوبها المحمول الجديد من فئة 2in 1 على مستوى العالم وجاء هذا الإطلاق العالمي الموسع ليشمل أسواق شرق قارة آسيا وأسواق أمريكا الشمالية بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا وذلك بعد أن قامت الشركة بالكشف عن جهاز ThinkPad T14s 2 in 1 Gen 2 لأول مرة في مارس الماضي وانتظرت لأكثر من شهرين قبل بدء بيعه الفعلي ليكون البديل الرسمي والجديد لطراز الجيل الأول Gen 1 الأقدم والمعروض حالياً بسعر 1299 دولار

ويعتمد الحاسوب المحمول الجديد بشكل أساسي على منصة معالجات Intel Panther Lake المتطورة حيث توفر لينوفو الجهاز مع خيارات معالجات متعددة تشمل Core Ultra 5 335 vPro ومعالج Core Ultra 7 355 وأيضاً Core Ultra 7 365 vPro بجانب طرازي Core Ultra 7 356H ومعالج Core Ultra 7 366H ولكن لأسباب غير معلنة وصلت خيارات محددة فقط إلى أسواق أمريكا الشمالية تضم معالجات Core Ultra 5 325 ومعالج Core Ultra 7 355 بالإضافة إلى طراز Core Ultra 7 365 vPro

ونتيجة لاختلاف توزيع المعالجات بين المناطق يمكن تكوين جهاز ThinkPad T14s 2 in 1 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى سعة 32 جيجا من فئة LPDDR5X RAM فقط داخل أسواق كندا والولايات المتحدة بينما حظيت أسواق شرق آسيا وجنوب شرق آسيا بنسخ أقوى تأتي مع ذاكرة عشوائية ضخمة سعة 64 جيجا من فئة RAM مقترنة بالمعالجات الأعلى أداء ويأتي اللابتوب مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى بحجم 1 TB من فئة M.2 2280 ويضم شاشات بدقة 1200p وتعمل جميعها بمعدل تحديث يبلغ 60 Hz وتصل مستويات السطوع القصوى في بعضها إلى 500 nits في وضع SDR مع تغطية كاملة بنسبة 100% للنطاق اللوني القياسي sRGB

وعلاوة على ذلك يشتمل الجهاز الجديد على بطارية بقدرة 58 Wh وقلم ذكي مدمج من نوع Garaged Pen مع توفير خيارات إضافية لدعم أجهزة مودم الاتصال الخلوي وقارئ بطاقات ذكي Smart Card Reader وقامت لينوفو بجمع كل هذه المكونات التقنية المتقدمة داخل هيكل خارجي متين تأتي أبعاده بمقاسات 313x 224 x 12.06 أو 17.84 mm ويبلغ وزنه الإجمالي حوالي 1.35 kg

وتبدأ الأسعار الرسمية للجهاز من قيمة 1689 دولار في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ قيمة 2438 CAD في كندا وفي المقابل يتوفر الحاسوب المحمول الجديد بسعر يبلغ 14045 HKD في أسواق هونج كونج وبقيمة تبلغ 7329 MYR في ماليزيا بينما يصل سعره في سنغافورة إلى 2676 SGD