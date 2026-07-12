تكنولوجيا: شركة HMD تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد HMD Arc 2 بمنفذ سماعات 3.5mm وبسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة HMD هاتفاً جديداً من الفئة الاقتصادية يحمل اسم HMD Arc 2 ويبدو الهاتف بمثابة تحديث بسيط لهاتف HMD Arc الأصلي الذي تم إطلاقه في ديسمبر لعام 2024 ويتميز هاتف HMD Arc 2 باحتوائه على لوحة عرض من نوع IPS LCD بمقاس 6.52 inch وتوفر دقة وضوح HD+ ومعدل تحديث يبلغ 60Hz ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13MP وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 5MP ويعمل الجهاز بواسطة معالج Unisoc T603 والمستخدم أيضاً في هاتف Xiaomi Redmi A3x

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000mAh يمكن شحنها عبر منفذ USB C بقدرة تبلغ 10W ومن الناحية البرمجية يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 Go Edition كما يمتاز الهاتف بوجود منفذ سماعات الرأس الكلاسيكي 3.5mm ويدعم توسيع مساحة التخزين عبر فتحة بطاقة microSD

ويتوفر هاتف HMD Arc 2 بخيارات ألوان تشمل Dark Blue وأيضاً Golden Beige وسيطرح الهاتف للبيع في أسواق Thailand في يوم 20 الحالي ويبلغ سعر النسخة الأساسية التي تضم ذاكرة عشوائية سعة 4GB ومساحة تخزين بحجم 64GB حوالي 68$ تقريباً وفي المقابل يأتي خيار التكوين الآخر بسعة ذاكرة عشوائية 4GB ومساحة تخزين بحجم 128GB بسعر 89$ تقريباً