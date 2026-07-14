تكنولوجيا: Redmi تشوق لألوان جديدة لهاتفي Note 17 وNote 17 Pro قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Redmi عن خيارات ألوان جديدة لهاتفي Redmi Note 17 وRedmi Note 17 Pro، وذلك قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن السلسلة في الصين.

وأعلنت الشركة عن اللون الأخضر الفاتح لهاتف Redmi Note 17، لينضم إلى اللون البنفسجي الذي استعرضته سابقًا.

وأكدت Redmi أيضًا أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED قياس 7 بوصات بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية ضخمة بسعة 8,000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

وفي المقابل، استعرضت الشركة هاتف Redmi Note 17 Pro بلون بنفسجي جديد يحمل اسم Nebula Purple، كما أوضحت أنه سيتوفر بأربعة ألوان، تشمل أيضًا الأسود والأبيض.

وأكدت Redmi أن الإصدار Pro سيضم بطارية بسعة 9,000 مللي أمبير، مع شاشة مسطحة بدقة 1.5K محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، وتصل درجة سطوعها القصوى إلى 3,500 نتس.

ومن المقرر أن تكشف Redmi في وقت لاحق اليوم عن جميع مواصفات السلسلة، إلى جانب الأسعار وموعد التوفر في السوق الصينية.

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