تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المكتبي المصغر الجديد ThinkCentre بمعالجات Intel Lunar Lake وذاكرة 16GB وبسعر يبدأ من 1179 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت لينوفو بتحديث حاسوبها المكتبي المصغر ThinkCentre Neo 50q Tiny PC بهدوء في سوق امريكا بمعالجات Intel Lunar Lake بعد أن كان متوفرا سابقا بمعالج Snapdragon X1-26-100 من شركة Qualcomm ويقدم الحاسوب المصغر بحجم 1 لتر الآن بديلا من شركة Intel بنفس الهيكل المدمج للغاية وتبدأ الأسعار من 1179 دولار في سوق امريكا وهو متوفر بتكوينين كلاهما يأتي مع ذاكرة عشوائية مدمجة بسعة 16GB من نوع LPDDR5X-8533 RAM

ويأتي التكوين الأساسي مع معالج Intel Core Ultra 5 226V وهو معالج فعال ثماني النواة 8-core بسرعات تردد تتراوح بين 3.5 GHz إلى 4.5 GHz ووحدة معالجة عصبية NPU بقوة 40 TOPS لمهام الذكاء الاصطناعي المحلية وبطاقة رسوميات مدمجة Intel Arc 130V ورغم أنه يعد خيارا من الفئة المنخفضة إلا أنه يتفوق في الأداء على إصدار Snapdragon بفضل سرعات التردد الأعلى

ويمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء أعلى الانتقال إلى تكوين معالج Core Ultra 7 256V والذي يحتفظ بنفس التصميم ثماني النواة 8-core ولكنه يقدم سرعات تردد أعلى ووحدة معالجة عصبية NPU أسرع وبطاقة رسوميات أكثر قدرة من نوع Arc 140V كما أنه يضاعف مساحة تخزين وحدة SSD المدمجة من 512GB إلى 1TB

وباستثناء المعالج تظل بقية المواصفات دون أي تغيير وتتضمن خيارات الاتصال تقنية Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.1 ومنفذ USB-C بسرعة 10Gbps ومنفذ USB-A بسرعة 10Gbps ومقبس صوت 3.5 mm في الجزء الأمامي بينما يحتوي الجزء الخلفي على أربعة منافذ USB-A إضافية ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ Gigabit Ethernet وتبلغ أبعاد الحاسوب المصغر 1.44 × 7.05 × 7.2 بوصة أو 36.5 × 179 × 182.9 mm ووزنه 5.27 lbs

ومن حيث الأسعار يمكن للمشترين في سوق امريكا شراء حاسوب ThinkCentre Neo 50q Gen 6 Intel مباشرة من شركة لينوفو بسعر 1179 دولار لطراز Core Ultra 5 226V وبسعر 1619 دولار لتكوين معالج Core Ultra 7 256V