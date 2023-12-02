تراند اليوم : أحدث نسخة من واتساب بلس متجر بلاي 2023 تحديث برنامج المراسلات WhatsApp

تنزيل أحدث نسخة واتساب بلس متجر بلاي 2023 التي بلغ عمليات تنزيل هذا التطبيق أكثر من 5 مليار عملية تنزيل، فيمكنك الحصول عليها من خلال متجر التطبيقات على هاتفك، وكذلك من ملفات APK إذ يتواجد كافة الإصدارات المحدثة لعام 2023، حيث قامت الهواتف الحديثة بإصدار ثورة عارمة بالأخص عقب ظهور تطبيقات التواصل، ويعتبر واتساب بلس متجر جوجل بلاي من أهم التطبيقات التي تستخدم، حيث أضيف به الكثير من المزايا غير متاحة الواتس أب الرسمي.

واتساب بلس متجر بلاي

يعتبر واتساب بلس متجر بلاي من أهم البرامج الذي تستخدم في المراسلة مع الأصدقاء والأقارب على الجوالات، فقد ظهر تطبيق واتساب ماسنجر منذ 2009 واصبح الواتساب الرسمي WhatsApp، كما أضيف إليه من خلال التحديثات الكثير من المميزات والخصائص الأخرى لتجعله من أفضل تطبيقات الفيديو والمحادثات في الوقت الحالي.

تحديث واتساب بلس الأخضر الاصلي

تستطيع فتح التطبيق على الكمبيوتر واقتران الهاتف بالكمبيوتر من خلال واتساب ويب، كما يتواجد في تطبيق واتساب بلس متجر بلاي العديد من المزايا والتحديثات الأخيرة 2023:

يستطيع العديد من الأشخاص عند استخدام واتساب بلس 2023 إخفاء علامة أخر ظهور لهم على التطبيق، وفي هذه الخاصية تمكنك من عدم ظهور كلمة متصل الآن في الشاشة العلوية للتطبيق.

تستطيع من خلال استخدام واتساب بلس إخفاء عبارة جاري الكتابة الآن، أو كنت تقوم بتسجيل مقطع صوتي.

يمكن أيضا إخفاء علامة الصحين الزرقاء المخصصة لقراءة الرسالة، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء الصحين للقراءة حتى يتم الرد على الرسالة.

من خلال واتساب بلس يمكن إخفاء الكثير من المحادثات دون وجود أي صعوبة.

تستطيع تعطيل الإنترنت في تطبيق واتساب بلس، ويتم تشغيل باقي التطبيقات بشكل طبيعي.

يتواجد الكثير من الرسائل للرد تلقائيا في حالة أن كنت لا تريد الرد، أو أن كنت غير متواجد على تطبيق الواتس أب.

تستطيع تحديد رسالة معينة، ومن ثم اختيار الوقت والأشخاص الذي ترغب في الإرسال إليهم.

بالإضافة إلى وجود إمكانية وضع كلمة مرور أو بصمة على واتس أب بلس خارج التطبيق لضمان الخصوصية.

تنزيل واتس أب مسنجر

تم طرح تطبيق واتس أب مسنجر في عام 2009 برنامج أمريكي مجاني، ثم في عام 2018 ثم إصدار واتساب أعمال الذي يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، ومن الدخول على متجر التطبيقات لهاتفك، يمكنك تنزيل WhatsApp والذي تم آخر تحديث في 27 سبتمبر 2022، حيث يتضمن ميزات جديدة منها التراجع عن “حذف لدى” خلال ثواني، وعند مغادرتك مجموعة لن يرسل للأعضاء بها بل سيعرف المشرفين فقط.