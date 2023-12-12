تراند اليوم : تحديث بيانات تردد قناة الأقصى 2023-2024 متابعة أخبار غزة والعالم

الرياض - أميرة القحطاني - تردد قناة الأقصى المشار اليها “Al Aqsa Channel” هي قناة فضائية تبث من القدس الشرقية، موادها الإخبارية تتضمن تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالمسجد الأقصى وحقوق الفلسطينيين، يمكن مشاهدة قناة الأقصى من قبل الجمهور الواسع والمتزايد يوماً بعد يوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاقمار الصناعية وتحديدا نايل سات المتاح كما يمكن الوصول اليها أيضا عبر البث المباشر على الأنترنت في القنوات الرسمية.

ماهي قناة الأقصى

لمن يبحثون عن اخبار الاقصى وفلسطين وغزة فإن قناة الأقصى الفضائية هي الأفضل، يمكن للمتابعين بدء ضبط تردد قناة الأقصى الجديد الذي تم العمل على تحديثه وتطويره مؤخراً بما يسنجم مع تطلعات المشاهدين بالحصول على إشارة ثابتة مع جودة لكل من جودة الصوت والصورة، إليكم البيانات الخاصة بهذا التردد كما الآتي،

تردد قناة الأقصى 2023 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12054 & 10971

تعديل الاستقطاب رأسي

SR : 27500

إسم القناة على الرسيفر: Al Aqsa Channel

يمكن العثور على قناة الأقصى على القمر الصناعي سهيل سات عند التردد 10730 وإستقطاب أفقي ومعدل ترميز في 30000 وتصحيح الخطا بـ 3/4.

كيفية تنزيل قناة الأقصى

افتح القائمة بالضغط على الزر الذي يشير لذلك من جهار التحكم عن بعد

الوصول لقائمة الإعدادات بعد الضغط على الزر المسمى التركيب

اختيار ترددات القنوات او البحث عن القنوات

ادخل قيم التردد قد يشمل التردد الرئيسي والقطبية ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ

بمجرد إدخال بيانات التردد المذكورة يمكن النقر على حفظ او OK

يقوم الجهاز الآن بالبحث عن القناة حسب التردد المدخل وحفظها تلقائيا.

مميزات قناة الأقصى