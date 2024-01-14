تراند اليوم : شركة رنين تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة رنين من خلال وزارة الشباب والرياضة عن إتاحة فرص عمل لجميع المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة بالغردقة، برواتب مجزية وتأمينات وزيادات سنوية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها:

وظائف شركة رنين لجميع المؤهلات

مطلوب مدير فرع، ويشترط الخبرة في نفس المجال.

مطلوب محاسب فرع.

مطلوب كاشير.

مطلوب مراقبين مخزون، يشترط إجادة ألأكسل.

مطلوب موظفين امن.

مطلوب مراقبين كاميرات.

مطلوب بائعين أدوات منزلية وأجهزة كهربائية ومفروشات ولعب أطفال.

مطلوب عمال تحميل وخدمات ولا يشترط مؤهل.

مطلوب مسؤول استلامات FMC ويشترط إجادة برامج أكسيل.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسط وفوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 39 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة للعاملين بها رواتب بمجزية حسب الخبرة، وحوافز شهرية وزيادات سنوية ومنح ومكافئات وبدل انتقال وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى أجازات سنوية ورسمية وتأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي والتطوير.

كيفية التقديم على وظائف شركة رنين

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة برنين، يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة رنين” ثم الحضور يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024، إلى ملتقى التوظيف بالعنوان التالي: مركز شباب الميناء بالغردقة.