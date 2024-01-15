تراند اليوم : البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس eduserv.cairo.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية

الرياض - أميرة القحطاني - تتيح البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة في مصر إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة ويسر من خلال نافذة استعلام بسيطة ضمن الخدمات الطلابية المميزة التي تقدمها ويمكن ان يبدأ الطلاب تنفيذ الاستعلام برقم الجلوس بضغطة زر فكل ما يحتاجه هو الدخول الى البوابة.

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

تزف بوابة القاهرة الالكترونية خبرا يترقبة الملايين من الطلبة والطالبات بكل شغف، إعتماد نتائج الشهادة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023، بعد انتهاء تصحيح اوراق الامتحانات بعناية فائقة، مؤكدة تهيئ الفرص لجميع طلاب التعليم الأساسي البحث عن نتائجهم بكل دقة من خلال إدخال رقم الجلوس في الحقول المخصصة عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

نتائج البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة

إذا كنت تبحث عن نتائج الطلاب وتجربة الاستعلام برقم الجلوس، فإن بوابة القاهرة الالكترونية هو موقعك، حيث تتميز بالبوابة بتخزين نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإمكانية البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم وذلك من خلال طلب الاستعلام عن نتائج سنوات النقل وهي الابتدائي والاعدادية في محافظة القاهرة وإمكانبية استخراج بيان نجاح من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، وللحصول على النتائج يجب اختيار المرحلة التعليمية، الصف الدراسي، العام الدراسي، والفصل الدراسي

خطوات البحث برقم الجلوس

يمكن بدء الدخول على بوابة الكترونية محافظة قاهرة، إبحث عن خيار نتائج الشهادة الإعدادية من قائمة خدمات التعليم الأساسي والنقر عليهّا، ومن خلال الانتقال لصفحة البحث الخاصة بنتيجة الشهادة قم بوضع رقم الجلوس في حقل رقم الجلوس بشكل صحيح، يليّه تمرير المؤشر نحو أيقونة عرض النتيجة والنقر فوقها، الوصول الفوري للشهادة المطلوبة وفق رقم الجلوس الذي أدخلته.

بوابة التعليم الأساسي

إذا رغبت في تنفيذ عملية البحث عن شهادة برقم الجلوس فيمكنك الوصول الى الرابط المباشر لبوابة الكترونية لمحافظة القاهرة ومن خلال تسجيل الدخول عليّه يمكن بدء اختيار تبويب النتائج وإضافة رقم الجلوس من اجل تسهيل عملية الحصول على النتيجة الأكاديمية بكل سهولة ويسر.