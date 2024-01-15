الأرصاد الجوية تحذر : أجواء ممطرة شديدة البرودة.. حالة الطقس اليوم الاثنين 15 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد البلاد اليوم الاثنين 15 يناير 2024، أجواء ممطرة شديدة البرودة على كافة الأنحاء، مع استمرار تأثر محافظة الإسكندرية بالسحب الرعدية الممطرة، مع توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :-
- القاهرة الكبرى والوجه البحري ١٨ درجة مئوية.
- السواحل الشمالية ١٨ درجة مئوية.
- جنوب سيناء ٢٣ درجة مئوية.
- شمال الصعيد ١٩ درجة مئوية.
- جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية.
حالة الطقس اليوم الاثنين 15 يناير 2024
انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
مع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع تكون الصقيع على المزروعات وَسَط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.
تحذيرات الأرصاد الجوية
وناشدت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية، كما حذرت المواطنين وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15/1/2024
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|الإسكندرية
|11
|18
|القاهرة
|12
|18
|العلمين
|11
|18
|العاصمة الإدارية
|11
|18
|مطروح
|10
|17
|6 أكتوبر
|11
|19
|السلوم
|9
|16
|سيوة
|5
|17
|دمنهور
|11
|18
|رأس غارب
|14
|22
|الغردقة
|14
|23
|سفاجا
|13
|22
|مرسى علم
|15
|23
|شلاتين
|17
|26
|حلايب
|18
|24
|أبورماد
|17
|24
|رأس حدربة
|18
|23
|الفيوم
|11
|18
|الإسماعيلية
|11
|19
|بني سويف
|8
|18
|السويس
|11
|19
|المنيا
|6
|19
|أسيوط
|5
|19
|سوهاج
|7
|20
|قنا
|7
|21
|الأقصر
|8
|22
|أسوان
|8
|23
|الوادي الجديد
|5
|21
|طابا
|12
|18
|أبو سمبل
|9
|22
|شرم الشيخ
|14
|23
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