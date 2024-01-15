تراند اليوم : 1000 كوينز مجانًا.. شحن كوينز بيس efootball 2024 بطريقة مضمونة

الرياض - أميرة القحطاني - لعبةefootball أحدي ألعاب الفيديو الأكثر شهرة وبعد أن تجاوز نسبة تحميلها إلى 5 نجوم على منصات جوجل بلاي وآبل استوري أصبحت أكثر انتشاراً في العالم، وبمناسبة العام الجديد 2024 أعلنت شركة “كونامي” المنتجة للعبة تقديم الكثير من الهدايا المجانية للاعبين، وبدأ الكثير من اللاعبين في البحث للحصول على كوينزات مجانية والهدايا المقدمة من لعبة efootball بعد التحديثات.

شحن كوينز مجانا بيس 2024

بعد أن أعلنت الشركة عن التحديثات الجديدة في اللعبة والكشف عن تقديم الكوينزات المجانية للاعبين وقد تصل إلى أكثر من 250 كوينز كل أسبوع وهذا من خلال الدخول على الموقع مباشرة.

طريقة شحن كوينز بيس عن طريق جوجل بلاي

أن طريقة شحن كوينز بيس عن طريق جوجل بلاي تعد من أسهل الطرقة التي تمكنك من الحصول على أكثر من 1000 كوينز بيس وهو من خلال هذه الخطوات:

الانتقال إلى “متجر جوجل بلاي”. اكتب في شريط البحث “شحن كوينز 2024”. حدد عدد كوينز التي تريد شحنها. اضغط على كلمة “شراء”. أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب جوجل. اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

شحن كوينز بيس موبايل 2024 عن طريق الايدي

يمكنك شحن كوينز بيس عن طريق الموقع الرسمي للعبة من خلال هذه الخطوات: