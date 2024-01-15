تراند اليوم : شركة ايكوفير للتكييف المركزي تعلن عن وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة براتب 7000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة ايكوفير للتكييف المركزي وحلول الطاقة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفرع أكتوبر، برواتب مجزية تبدأ من 7000 جنية، ونقدم الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة ايكوفير للتكييف المركزي وحلول الطاقة

مطلوب مندوبين تحصيل، مؤهلات متوسطة وخبرة في مجال العمل.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل أن يكون المتقدم من سكان أكتوبر، ويشترط خبرة في مجال العمل، وان يكون على دراية بقانون التعاقدات والمناقصات، وان يتمتع بمهارات الاتصال واللباقة وان يكون حسن المظهر، وان يتمتع بالقدرة على التنظيم وترتيب الأولويات وتحمل المسئولية.

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تقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 7000 جنية، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة في الأسبوع، واجازات سنوية، كما توفر فرص للترقي وتأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة ايكوفير” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة.