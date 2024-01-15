تراند اليوم : بعد الإعفاء من رسوم التظلم على المخالفات المرورية.. تعرف طريقة التظلم والمخالفات التي يجوز التصالح عليها

الرياض - أميرة القحطاني - حرصًا من النيابة العامة على تسهيل الإجراءات على المواطنين، وحماية حقوقهم، وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، بإعفاء كل المواطنين من دفع رسوم التظلم على المخالفات المرورية، في حالة ثبوت خطأ تسجيل المخالفة، أو عدم صحتها، أو عدم ارتباطها بالسيارة محل التظلم. ولتسهيل الإجراءات أكثر، أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم التظلمات إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى مقار النيابة المرورية.

مخالفات المرور التي يجوز لقائد السيارة التظلم عليها إلكترونيًا

يمكن لقائد المركبة التظلم على المخالفات المرورية وهي التي المخالفات التي يجوز التصالح عليها أونلاين دون حاجة لزيارة مقار النيابة العامة المرورية، المبينة في الجدول التالي:

وصف المخالفة الحد الأقصى للعقوبة الحد الأدنى للعقوبة 1 عدم تنفيذ تعليمات رجل المرور 1000 جنيه 1000 جنيه 2 تغيير لون أو شكل اللوحات المعدنية 1500 جنيه 300 جنيه 3 قيادة المركبة بلوحات معدنية مزورة، أو بدون لوحات معدنية 2000 جنيه 1000 جنيه 4 انتهاء المدة المحددة لرخصة قيادة السيارة 2000 جنيه 1000 جنيه 5 تجاوز قائد السيارة السرعة المقررة على الطريق السريع 1500 جنيه 300 جنيه 6 كسر إشارة المرور 1000 جنيه 500 جنيه 7 مخالفة السير عن المسار المحدد للسيارة 1000 جنيه 500 جنيه 8 التحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة 300 جنيه 100 جنيه 9 توقف قائد السيارة المتعمد على الكوبري 1000 جنيه 100 جنيه 10 السير ببطء شديد في الجسر 1000 جنيه 100 جنيه 11 سير قائد السيارة ببطء شديد على الطريق السريعة 100 جنيه 100 جنيه 12 التوقف المتعمد بتقاطع الطرق 1000 جنيه 300 جنيه 13 وقوف قائد السيارة في المكان الممنوع 500 جنيه 200 جنيه 14 عدم توافر شرط الأمان أو المتانة في السيارة 50 جنيها 20 جنيها 15 عدم وضع اللوحات المعدنية في المكان المخصص 300 جنيه 100 جنيه 16 جلوس الأطفال أقل من سن 7 سنوات على المقعد الأمامي للسيارة 50 جنيها 20 جنيهًا 17 خروج دخان كثيف من السيارة 1500 جنيه 500 جنيه 18 عقوبة عدم إفساح الطريق لسيارة الطوارئ 50 جنيهًا 20 جنيهًا 19 قيادة سيارة بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر سواء على الطرق السريعة، أو في شوارع المدينة 50 جنيهًا 20 جنيهًا

ملحوظة: يمكن التظلم على المخالفات التي حددها القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور، والتي يجوز فيها التصالح، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ تحرير المخالفة.

مخالفات المرور 2024 التي لا يجوز التصالح عليها

هي المخالفات التي يلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل ولا يجوز التظلم عليها، وحدد لها قانون المرور حد أقصى وأدنى للعقوبة، بحسب الآثار المترتبة على ارتكاب المخالفة من تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية، أو الإضرار بالغير، وهي كما يلي:

وصف المخالفة الحد الأقصى للعقوبة الحد الأدنى للعقوبة 1 تلاعب صاحب السيارة بأرقام أو بحروف اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة 1500 جنيه 300 جنيه مع تعليق الرخصة لمدة 6 أشهر 2 سير قائد السيارة عكس الاتجاه 3000 جنيه 1000 جنيه 3 السير بدون رخصة السيارة على الطريق 3000 جنيه 1000 جنيه 4 تعدي قائد المركبة على رجل المرور في الشارع 1500 جنيه 300 جنيه 5 انتهاء مدة رخصة قيادة سيارة 2000 جنيه 1000 جنيه مع سحب الرخصة 6 تركيب قائد السيارة جهاز إنذار يخالف القانون 100 جنيه 500 جنيه 7 السير بسيارة الفرامل الخاصة بها غير صالحة لاستخدام 1500 جنيه 300 جنيه 8 تركيب قائد السيارة سرينة هوائية مخالفة للقانون 1000 جنيه 500 جنيه 9 مشاركة قائد السيارة في موكب الأفراح 1000 جنيه 300 جنيه 10 عدم قيام قائد السيارة بإبلاغ قسم الشرطة عن الحادث الذي تسبب في وقوع إصابات 1000 جنيه 500 جنيه 11 عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة 300 جنيه 100 جنيه 12 السير بالسيارة والزجاج بها مكسور 100 جنيه 20 جنيهًا 13 تركيب قائد السيارة ستائر تحجب الرؤية في الكبينة 100 جنيه 20 جنيهًا 14 تركيب زجاج ملون (فامية) في السيارة يحجب الرؤية 100 جنيه 20 جنيهًا 15 قيادة السيارة دون حزام أمان 300 جنيه 100 جنيه

ملحوظة:

تتراوح العقوبة في المخالفات المدرجة في الجدول بين الحد الأدنى والحد الأقصى، ويتم تحديد العقوبة الفعلية من قبل سلطة التصالح أو المحكمة المختصة.

لا يجوز التظلم على المخالفات المدرجة في الجدول، ويلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية أونلاين

فيما يلي طريقة وخطوات تقديم التظلم إلكترونيًا على المخالفات التي يجوز التصالح فيها، وخطوات سداد المخالفات أونلاين:

1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من هــنـــــا.

2- اختيار أيقونة “التظلمات”.

3- ثم اختر نوع التظلم “رخص القيادة”.

4- ثم أدْخِل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل المخالفة.

5- ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

6- قم بتحديد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اضغط على أيقونة “تظلم”.

7- الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها، وهو إجراء ضروري لاستكمال التظلم والخطوات.

8- ثم ادخل البيانات الشخصية المطلوبة، وثم اضغط على إرسال الطلب.

9- سيظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، قم بالاحتفاظ به من اجل متابعة طلب التظلم.

10- وبعد دراسة التظلم يتم إرسال نتيجته عبر الهاتف.