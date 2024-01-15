تراند اليوم : 6 فوائد لثمرة الكاجو هتخلى صحتك حديد هتقلل الكوليسترول وتنشط القلب ولا يزيد الوزن

الرياض - أميرة القحطاني - قبل أن ندخل في الفوائد الصحية لثمرة الكاجو، هناك شيء يجب أن تعرفه وهو الكاجو ليس من المكسرات على الإطلاق، فهو في الواقع بذور نبات الكاجو المزهر، شجرة الكاجو أو Anacardium occidentale ، هي شجرة استوائية دائمة الخضرة تم اكتشافها في البرازيل عام 1558 أما اليوم ينمو الكاجو في جميع أنحاء العالم، مثل العديد من المكسرات والبذور، فإن الكاجو مليء بالعناصر الغذائية الصحية حيث يحظى بشعبية كبيرة بين النباتيين وأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، حيث يوفر جزء صغير من الكاجو قدرًا كبيرًا من البروتين ضعف اللحوم، سنشرح في هذه المقالة سبب شهرة الكاجو وسنناقش فوائدها الصحية المختلفة، وملفها الغذائي، وأي عيوب ممكن أن نتجنبها.

ما هو الكاجو؟

الكاجو هو ثمرة شجرة الكاجو، وهي شجرة غريبة تعيش الآن في العديد من مناطق العالم، يُعتقد أن الأصل الرسمي لجوز الكاجو هو البرازيل، ولكن هناك أيضًا مذكورة في تاريخ الهند وجنوب شرق آسيا والتي تنص على أن الشجرة كانت قادرة على النمو والازدهار في مناخها الاستوائي اليوم نعرفها كوجبة خفيفة لذيذة ومرضية أو كمكون متعدد الاستخدامات يستخدم في الطهي للصلصات أو في الزبدة.

هل الكاجو سامة؟

الكاجو نفسها ليست سامة ، ولكن القشرة المحيطة بها تتكون من زيت سام يسمى اليوروشيول، قد يسبب Urushiol الموجود في الكاجو التهاب الجلد التماسي ، وهذا يعني أن ملامسة اليوروشيول يمكن أن يسبب:

حكة في الجلد

بثور

طفح جلدي

الخبر السار هو أن السموم التي ينتجها اليوروشيول يمكن التخلص منها من خلال التحميص، هذا هو السبب في معالجة الكاجو الخام بهذه الطريقة الدقيقة ونظرًا لأن الكاجو الخام يتم معالجته بطريقة دقيقة جدا، فمن النادر أن يستهلك شخص ما عن طريق الخطأ جوزًا ملوثًا ويصاب بالتهاب الجلد هذه العملية كثيفة العمالة هي أحد الأسباب وراء ارتفاع سعر الكاجو.

لماذا الكاجو يحظى بشعبية كبيرة؟

الكاجو هو المكسرات المفضلة في مصر والوطن العربي حيث تعد المكسرات هي وجبة خفيفة شهيرة، وغالبا ما تباع المكسرات المملحة، في كيس صغيرة لتتناول كوجبات الخفيفة أثناء التنقل أو للتسلية مع الأسرة ومشاهدة التلفاز كما يعد الكاجو سمة أساسية للعديد من مطابخ العالم، وخاصة في الطعام التايلاندي.

هل الكاجو مفيد لك؟

نعم بالتاكيد، يساهم الكاجو في الحصول على مستوى عالٍ من البروتين وهو مصدر جيد للمعادن مثل الحديد والزنك ، مما يجعلهما إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الطبيعي أو النباتي، الكاجو غني أيضًا بالماغنيسيوم، وهو معدن يُعتقد أنه يحسن التذكر والتأخر العقلى وفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر واليكم أهم الفوائد الصحية للكاجو.

يحسن الكاجو صحة القلب

الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالمكسرات، بما في ذلك الكاجو ، يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، يُعتقد أن السبب في ذلك هو أن الكاجو يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، والتي تم ربطها بتقليل أمراض القلب في بعض الدراسات بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكاجو أيضًا مصدرًا كبيرًا للألياف ويحتوي على نفس البروتين تقريبًا مثل ضعف كمية مكافئة من اللحوم المطبوخة.

يخفض نسبة الكوليسترول

يبدو أن الكاجو يقلل من كمية الكوليسترول “الضار” في الجسم ويزيد من كمية الكوليسترول “الجيد” يرجع هذا إلى حد كبير إلى حقيقة أن الكاجو يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون غير المشبعة، مما يعني أنه يجب أن يساعدك بشكل افتراضي على خفض الكوليسترول عند استخدامه كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

يخفض نسبة السكر في الدم

لنفس السبب المذكور أعلاه، فإن أولئك الذين يتناولون الكاجو كجزء من نظام غذائي متوازن قد يشهدون انخفاضًا في نسبة السكر في الدم، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون الكاجو كل يوم يعانون من انخفاض في نسبة السكر في الدم مقارنة بنظرائهم الذين لم يفعلوا ذلك.

يحتوي على مضادات الأكسدة

مثل العديد من المكسرات والبذور، فإن الكاجو مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جسمك من خلال محاربة الجذور الحرة التي تدخل الجسم، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الالتهاب ودعم جسمك للابتعاد عن الأمراض

يساعدك على إنقاص الوزن

كقاعدة عامة، تحتوي المكسرات بشكل عام على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون مما يجعلها محدودة بعض الشيء لمن يتبعون نظامًا غذائيًا، ومع ذلك فقد ربطت بعض الأبحاث الحميات الغذائية الغنية بالمكسرات بفقدان الوزن وانخفاض وزن الجسم بشكل عام من تلك التي لا تتناولها تمامًا.

إضافة سهلة للنظام الغذائي

أخيرًا وليس آخرًا، يُعد الكاجو وجبة خفيفة صحية سهلة ومتعددة الاستخدامات يمكن تناولها بمفردها أو كجزء من القلي السريع أو الحساء أو السلطة أو أي طبق ترغب في إضافته، يمكن أن تؤكل محمصة لكن ضع في اعتبارك أن الكاجو المملح أو المنكه يمكن أن يضيف المزيد من الملح والزيوت ، مما سيشهد ارتفاع السعرات الحرارية والدهون بشكل كبير.

القيم الغذائية للكاجو

قد يكون الكاجو صغيرًا ، لكن قيمته الغذائية كبيرة، حبث تحتوي حصة 40 جرام من الكاجو في المتوسط ​​على:

98٪ من النحاس الذي تتناوله يوميًا ، والذي يمكن أن يساعد في تكوين خلايا الدم ، وتحسين النمو ، ومساعدة الدماغ على التطور ، وحماية جهاز المناعة.

34٪ من الفسفور الذي تتناوله يوميًا مما يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

29٪ من المنجنيز الذي تتناوله يوميًا ، والذي يساعد الجسم على إجراء تفاعلات كيميائية ، مثل تحويل الطعام إلى طاقة.

28٪ من المغنيسيوم الذي تتناوله يوميًا مما يساعد الغدد الدرقية على إفراز الهرمونات الصحيحة

بروتين في الكاجو

الكاجو مليء بالبروتين، مثل العديد من نظرائهم من المكسرات، يعد الكاجو مصدرًا رائعًا للبروتين، وهو ما يجعله خيارًا شائعًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. الكاجو العادي يحتوي على 15.7 جرام من البروتين لكل 100 جرام. يقال أن هذا هو نفس قطعة لحم عالية الجودة من نفس حجم الحصة

عيوب الكاجو

مع كل الفوائد الصحية الواعدة للكاجو، من الصعب تصديق وجود أي جوانب سلبية لهذه البذرة اللذيذة ومع ذلك هناك بعض الجوانب التي يجب أن يدركها الأشخاص الذين يتناولون الكاجو بشكل متكرر، حيث يحتوي الكاجو على الفيتات، وهي مادة مضادة للمغذيات يمكن أن تؤثر سلبًا على كيفية امتصاص جسمك للمحتوى الغذائي للكاجو يمكنك التغلب على ذلك عن طريق نقع الكاجو قبل تناول الطعام أو تحضير الطعام به مما يقلل من فعالية مضادات التغذية.

الآثار الجانبية لتناول الكثير من الكاجو

ما لم تكن لديك حساسية من الجوز ، فمن المحتمل أن الكاجو آمن للاستهلاك في حالات نادرة، عند تناول الكاجو الزائد يمكن أن يسبب:

الانتفاخ

إمساك

زيادة الوزن

تورم المفاصل

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